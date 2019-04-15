МВД о "дебатах на Олимпийском": У кого-то может сорвать резьбу
В МВД допускают возможность отдельных, но не массовых провокаций в ходе вероятных дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" и во время второго тура выборов.
Об этом на брифинге в понедельник в Киеве рассказали представители МВД, передает "Интерфакс-Украина".
По словам советника министра внутренних дел Владимира Филенко, с 16 апреля оперативный штаб МВД и все структурные подразделения переходят на усиленный вариант несения службы.
"У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок", – заверил советник Авакова.
По его словам, будет два сложных дня, связанных с избирательным процессом, - возможные дебаты на НСК "Олимпийский" и день голосования.
"Нет оснований заявлять о системной подготовке к провокациям, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные провокации", - отметил Филенко.
Он пояснил, что в первую очередь эти провокации могут быть следствием обострившегося противостояния в обществе, "если у кого-то сорвет резьбу".
Советник министра внутренних дел Иван Стойко также отметил, что в настоящее время наблюдается сильное напряжение в обществе.
"Будут дебаты (на стадионе) или нет - мы готовимся к ним", - сказал он, добавив, что службы полиции превентивно работали на стадионе в минувшее воскресенье, такой же формат будет и в случае проведения дебатов на НСК.
"Надеемся и верим, что группы поддержки сознательно подойдут... не будут приносить на стадион … запрещённые предметы... Верим, что люди прислушаются, а кандидаты будут соблюдать законодательство", - добавил он.
По словам Стойко, во втором туре будет задействовано не меньше правоохранителей, чем во время первого тура.
В целом, по информации МВД, с начала избирательной кампании в Украине открыто 371 уголовное производство, 35 человек уведомлены о подозрении в совершении преступления.
Напомним:
- 31 марта кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.
- Вечером 3 апреля шоумен Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с Порошенко, но позвал его на стадион "Олимпийский".
- 14 апреля действующий президент Петр Порошенко пришел на дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский". Зеленский это событие проигнорировал.
- Порошенко призвал Зеленского не бояться дебатов и пригласил 15 апреля на эфир канала ICTV.
- Зеленский настаивает, что дебаты должны состояться вечером 19 апреля, тогда как по закону должны быть официальные дебаты на "Суспільном".