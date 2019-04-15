САП хоче зменшити збитки у справі Труханова, "щоб дотягнути до Антикорсуду"

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Понеділок, 15 квітня 2019, 18:57

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд зменшити суму збитків у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, "щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду".

Про це "Українській правді" повідомило джерело у САП.

Обвинувачення хоче змінити обсяг збитків зі 185 до 92 мільйонів.

На думку слідства, наразі одеський суд розглядає справу дуже швидко, ймовірно, щоб винести вирок до запуску новоствореного Антикорупційного суду.

Співрозмовник у прокуратурі називає крок зі зменшенням збитків "юридичним прийомом для передачі до Антикорупційного суду".

Минулого разу прокурор попросив у суду 3 тижні, щоб підготувати клопотання про зміну обсягу обвинувачення, але суд погодився на тиждень. Клопотання мають оголосити на засіданні суду у вівторок 16 квітня.

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Нагадаємо:

  • Раніше проти суми у 185 мільйонів гривень виступали адвокати Труханова, стверджуючи, що слідство неправильно оцінило збитки.
  • Мера Одеси Геннадія Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 млн грн через купівлю будівлі за завищеною вартістю.
  • Слідство встановило, що справжня ціна приміщення становила близько 92,3 мільйонів гривень.
  • Захист Труханова наполягав, що за таких умов інкримінувати йому можна лише різницю між тією сумою, яку встановило слідство, і тією, яку хотіли заплатити одеські чиновники. Ця різниця становить близько 92,65 мільйонів.
  • Завдяки такій аргументації адвокатів на початку 2018 року суд навіть скасував арешт з 92,3 мільйонів. Одеська міська рада досі не вчинила жодних дій з повернення цих коштів.
  • На початку суду над Трухановим та його ймовірними спільниками прокурор попросив суд "залишити без розгляду" цивільний позов на 185 мільйонів. Тоді він не став пояснювати це рішення.
  • Активісти "Центру протидії корупції" заявляли, що суд поспішно розглядає справу Труханова, нібито, щоб врятувати його від Антикорупційного суду.

Українська правда

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Теми: Труханов Антикорупційна прокуратура суд


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