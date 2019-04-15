САП хоче зменшити збитки у справі Труханова, "щоб дотягнути до Антикорсуду"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд зменшити суму збитків у справі міського голови Одеси Геннадія Труханова, "щоб встигнути передати її до Антикорупційного суду".

Про це "Українській правді" повідомило джерело у САП.

Обвинувачення хоче змінити обсяг збитків зі 185 до 92 мільйонів.

На думку слідства, наразі одеський суд розглядає справу дуже швидко, ймовірно, щоб винести вирок до запуску новоствореного Антикорупційного суду.

Співрозмовник у прокуратурі називає крок зі зменшенням збитків "юридичним прийомом для передачі до Антикорупційного суду".

Минулого разу прокурор попросив у суду 3 тижні, щоб підготувати клопотання про зміну обсягу обвинувачення, але суд погодився на тиждень. Клопотання мають оголосити на засіданні суду у вівторок 16 квітня.

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