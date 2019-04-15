САП хочет уменьшить убытки в деле Труханова, "чтобы дотянуть до Антикорсуда"

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд уменьшить сумму ущерба в деле городского главы Одессы Геннадия Труханова, "чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд".

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в САП.

Обвинение хочет изменить объем убытков со 185 до 92 миллионов.

По мнению следствия, сейчас одесский суд рассматривает дело очень быстро, вероятно, чтобы вынести приговор до запуска недавно созданного Антикоррупционного суда.

Собеседник в прокуратуре называет шаг с уменьшением убытков "юридическим приемом для передачи в Антикоррупционный суд".

Читайте также:

"Урки". Как Одесса превращается в "криминальную республику"

Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Напомним: