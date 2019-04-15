САП хочет уменьшить убытки в деле Труханова, "чтобы дотянуть до Антикорсуда"
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд уменьшить сумму ущерба в деле городского главы Одессы Геннадия Труханова, "чтобы успеть передать ее в Антикоррупционный суд".
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в САП.
Обвинение хочет изменить объем убытков со 185 до 92 миллионов.
По мнению следствия, сейчас одесский суд рассматривает дело очень быстро, вероятно, чтобы вынести приговор до запуска недавно созданного Антикоррупционного суда.
Собеседник в прокуратуре называет шаг с уменьшением убытков "юридическим приемом для передачи в Антикоррупционный суд".
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Напомним:
- Ранее против суммы в 185 миллионов гривен выступали адвокаты Труханова, утверждая, что следствие неправильно оценило ущерб.
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грнчерез покупку здания по завышенной стоимости.
- Следствие установило, что настоящая цена помещения составляла около 92,3 миллионов гривен.
- Защита Труханова настаивала, что при таких условиях инкриминировать ему можно только разницу между той суммой, которую установило следствие, и той, которую хотели заплатить одесские чиновники. Эта разница составляет около 92,65 миллионов.
- Благодаря такой аргументации адвокатов в начале 2018 года суд даже отменил арест с 92,3 миллионов. Одесский городской совет до сих пор не предпринял никаких мер по возврату этих денег.
- В начале суда над Трухановым и его возможными сообщниками прокурор попросил суд "оставить без рассмотрения" гражданский иск на 185 миллионов. Тогда он не стал объяснять это решение.
- Активисты "Центра противодействия коррупции" заявляли, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.
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