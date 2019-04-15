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Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину и сразу задержали в "Борисполе"

Понедельник, 15 апреля 2019, 19:57
Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину и сразу задержали в Борисполе

Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

Об этом сообщает НАБУ в Facebook.

"На протяжении 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию прокуроров #САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346 220 000 грн.", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ пообещали скоро опубликовать детали.

Напомним:

  • 11 апреля сообщалось, что экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК "Єнергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.
  • Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
  • В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.
  • В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
  • В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
  • В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.
  • В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.
  • 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
  • Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
  • У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

Украинская правда

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Темы: НАБУ
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