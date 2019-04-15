Экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину и сразу задержали в "Борисполе"

Экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

Об этом сообщает НАБУ в Facebook.

"На протяжении 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию прокуроров #САП будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346 220 000 грн.", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ пообещали скоро опубликовать детали.

Напомним: