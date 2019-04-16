Оператор реклами відхрестився від скандальних бордів "Кінець"

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Вівторок, 16 квітня 2019, 12:15

Оператор зовнішньої реклами ТОВ "Довіра Аутдор" заявляє, що провокаційна реклама з президентом і написом "Кінець" з'явилася без їх відома і є провокацією.

Про це йдеться в листі компанії на адресу "Української правди".

Відзначається, що незаконно розміщену рекламу на частині бордів компанії виявили 14 квітня. 

 

"Ми заявляємо, що це спланована провокація, розміщення рекламних макетів було проведено незаконний спосіб, без нашого відома і участі. На нашу думку, мета такої акції – умисна дезінформація і маніпуляція громадською думкою", - йдеться в повідомленні.

У компанії припускають, що провокація може бути пов'язана з їхньою відмовою розміщувати борди президента Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ми не виключаємо, що ця провокація може бути пов'язана з тим, що минулого тижня ми відмовили в розміщенні реклами з використанням зображення Порошенка і Путіна на наших рекламоносіях, оскільки вона порушує закон", - заявив гендиректор "Довіра Аутдор" Олександр Ситник.

Відзначається, що наразі компанія самостійно знімає незаконну рекламу.

Оператор додав, що надав всю необхідну інформацію представникам Міністерства внутрішніх справ.

"Українській правді" в компанії повідомили, що подібне масштабне незаконне розміщення реклами, вони зафіксували вперше. Але точну кількість провокаційних бордів секретар назвати не змогла, попросивши передзвонити пізніше, щоб отримати коментарі гендиректора.

Нагадаємо:

  • У різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".
  • У поліції заявили, що провокаційні борди з Порошенком знімутьі випишуть штраф.
  • В АП заявили, що не мають стосунку до провокаційних бордів з Порошенком.
  • У виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що власником скандальних бордів з президентом і написом "Кінець" є група "Приват" Ігоря Коломойського.

Українська правда

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Теми: реклама вибори президента 2019 Порошенко


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