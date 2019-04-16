Оператор рекламы открестился от скандальных бордов "Конец"

Оператор наружной рекламы ООО "Довира Аутдор" заявляет, что провокационная реклама с президентом и надписью "Конец" появилась без их ведома и является провокацией.

Об этом говорится в письме компании на адрес "Украинской правды".

Отмечается, что незаконно размещенную рекламу на части бордов компании обнаружили 14 апреля.

"Мы заявляем, что это спланированная провокация, размещение рекламных макетов было проведено незаконным образом, без нашего ведома и участия. По нашему мнению, цель такой акции – умышленная дезинформация и манипуляция общественным мнением", - говорится в сообщении.

В компании предполагают, что провокация может быть связана с их отказом размещать борды президента Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы не исключаем, что эта провокация может быть связана с тем, что на прошлой неделе мы отказали в размещении рекламы с использованием изображения Порошенко и Путина на наших рекламоносителях, так как она нарушает закон", - заявил гендиректор "Довира Аутдор" Александр Сытник.

Отмечается, что сейчас компания самостоятельно ликвидирует незаконную рекламу.

Оператор добавил, что предоставил всю необходимую информацию представителям Министерства внутренних дел.

"Украинской правде" в компании сообщили, что подобное масштабное незаконное размещение рекламы, они зафиксировали впервые. Но точное количество провокационных бордов секретарь назвать не смогла, попросив перезвонить позже, чтобы получить комментарии гендиректора.

Напомним: