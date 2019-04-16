Малювали недоречне, їли – у ЦВК розповіли, що люди робили з бюлетенями
За результатами виборів президента 31 березня були визнані недійсними 224 тисячі 600 бюлетенів.
Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв’ю "Укрінформу".
Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – "це і велика праця багатьох людей, і гроші".
"Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", - розповіла Сліпачук.
Голова ЦВК також повідомила, що напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців не псувати бюлетені і не викладати фото з бюлетенями у соцмережах.
"Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування", - пояснила Сліпачук.
Вона підкреслила, що виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні дільниці, але може розповісти про своє волевиявлення за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.
Нагадаємо:
- 31 березня Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
- Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям Ляшка.
- Арсен Аваков заявив, що Олегу Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
- 11 квітня лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку виписали адміністративний протокол за демонстрацію бюлетеня.
- Згодом подібний протокол виписали на народного депутата від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука, який також порушив таємницю голосування у день виборів.
- 31 березня голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин також сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.