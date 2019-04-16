Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Малювали недоречне, їли – у ЦВК розповіли, що люди робили з бюлетенями

Вівторок, 16 квітня 2019, 15:23

За результатами виборів президента 31 березня були визнані недійсними 224 тисячі 600 бюлетенів.

Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв’ю "Укрінформу".

Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – "це і велика праця багатьох людей, і гроші".

"Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", - розповіла Сліпачук.

Голова ЦВК також повідомила, що напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців не псувати бюлетені і не викладати фото з бюлетенями у соцмережах.

"Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування", - пояснила Сліпачук.

Вона підкреслила, що виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні дільниці, але може розповісти про своє волевиявлення за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів. 

Нагадаємо: 

  • 31 березня Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
  • Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям Ляшка.
  • Арсен Аваков заявив, що Олегу Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
  • 11 квітня лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку виписали адміністративний протокол за демонстрацію бюлетеня.
  • Згодом подібний протокол виписали на народного депутата від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука, який також порушив таємницю голосування у день виборів. 
  • 31 березня голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин також сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
вибори президента 2019
Десять українців
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Як YouTube допоміг Зеленському стати президентом
2019 у статтях "Української правди". Чим жила країна
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: