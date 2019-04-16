Малювали недоречне, їли – у ЦВК розповіли, що люди робили з бюлетенями

За результатами виборів президента 31 березня були визнані недійсними 224 тисячі 600 бюлетенів.

Про це сказала голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв’ю "Укрінформу".

Вона наголосила, що виготовлення бюлетенів – "це і велика праця багатьох людей, і гроші".

"Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковане у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю і малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх", - розповіла Сліпачук.

Голова ЦВК також повідомила, що напередодні голосування 21 квітня буде закликати виборців не псувати бюлетені і не викладати фото з бюлетенями у соцмережах.

"Це стосується і наших політиків, які під час голосування 31 березня демонстрували своєю поведінкою не дуже гарний приклад, виставляючи в соціальних мережах фото з бюлетенями, зроблені безпосередньо у приміщеннях дільниць, що згідно з законом є порушенням таємниці голосування", - пояснила Сліпачук.

Вона підкреслила, що виборець не має права демонструвати свій вибір у приміщенні дільниці, але може розповісти про своє волевиявлення за її межами волонтерам, які збирають дані для екзит-полів.

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