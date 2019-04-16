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Рисовали неуместное, ели – в ЦИК рассказали, что люди делали с бюллетенями

Вторник, 16 апреля 2019, 15:23

По результатам выборов президента 31 марта были признаны недействительными 224 тысячи 600 бюллетеней.

Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью "Укринформу".

Она отметила, что изготовление бюллетеней – "это и большой труд многих людей, и деньги".

"Если порча бюллетеня – это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликована в этом избирательном бюллетене, то не выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали ну очень неуместные вещи, даже резали бюллетени, ели их", - рассказала Слипачук.

Председатель ЦИК также сообщила, что накануне голосования 21 апреля будет призывать избирателей не портить бюллетени и не выкладывать фото с бюллетенями в соцсетях.

"Это касается и политиков, которые во время голосования 31 марта демонстрировали своим поведением не слишком хороший пример, выставляя в социальных сетях фото с бюллетенями, сделанные непосредственно в помещениях участков, что по закону является нарушением тайны голосования", - пояснила Слипачук.

Она подчеркнула, что избиратель не имеет права демонстрировать свой выбор в помещении избирательного участка, но может рассказать о своем волеизъявлении за его пределами волонтерам, которые собирают данные для экзит-полов.

Напомним:

  • 31 марта Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство.
  • Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Ляшко.
  • Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
  • 11 апреля лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко выписали административный протокол за нарушение на выборах.
  • Такой же админпротокол составили на народного депутата от "Радикальной партии Ляшко" Игоря Мосийчука за предвыборную агитацию в день выборов.
  • 31 марта глава Житомирской ОГА Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин также сфотографировались с развернутым бюллетенем у ящика после голосования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ЦИК
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