Украина обратилась в Международный суд, чтобы заставить РФ освободить моряков

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Министерству иностранных дел Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию принудительно освободить пленных украинских моряков.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, если для РФ это политическая игра и шантаж, то для Украины - это борьба за судьбы своих граждан и уважение к требованиям международного права.

Порошенко отметил, что на Россию сейчас оказываться давление, в частности, со стороны дипломатов, запущены процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному Трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", - заявил президент.

"Рассчитываем, что уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что подобные решения приближают освобождения украинских моряков, как и остальных пленных граждан, а также делает неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности.

При этом он отметил, что в РФ есть также шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления.

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