У Зеленського кажуть, що вже 12 тисяч охочих прийти на дебати, але є проблеми

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили, що через велику кількість охочих забронювати квитки на його дебати з Петром Порошенком стаються перебої у роботі квиткового сервісу.

Про це йдеться у повідомленні "Команди Зеленського" у Facebook.

Зазначається, що менш ніж за півдоби від початку розповсюдження безкоштовних квитків на дебати за участю Зеленського і Порошенка люди нібито вже забронювали 12 тисяч місць.

"Для квиткового сервісу це історичне навантаження! Тому у його роботі можливі перебої, але ми просимо з розумінням поставитися до цього. Ідемо разом і до кінця!", - заявили у команді кандидата.

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