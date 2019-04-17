У Зеленського кажуть, що вже 12 тисяч охочих прийти на дебати, але є проблеми
Середа, 17 квітня 2019, 12:16
У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили, що через велику кількість охочих забронювати квитки на його дебати з Петром Порошенком стаються перебої у роботі квиткового сервісу.
Про це йдеться у повідомленні "Команди Зеленського" у Facebook.
Зазначається, що менш ніж за півдоби від початку розповсюдження безкоштовних квитків на дебати за участю Зеленського і Порошенка люди нібито вже забронювали 12 тисяч місць.
"Для квиткового сервісу це історичне навантаження! Тому у його роботі можливі перебої, але ми просимо з розумінням поставитися до цього. Ідемо разом і до кінця!", - заявили у команді кандидата.
Нагадаємо:
- В ніч на 17 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".
- При цьому під час спроби завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідає.
- 19 квітня між кандидатами заплановані дебати, а другий тур виборів відбудеться 21 квітня.
- Між штабами кандидатів точиться суперечка щодо місця проведення дебатів.
- Зокрема, Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19:00, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії "Суспільного телебачення" о 20:00, як йдеться в постанові ЦВК.
- Порошенко також пропонував Зеленському провести дебати 19 квітня на стадіоні з 16:00 до 18:00.
- 11 квітня відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу "1+1". Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.
- 14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійський", щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з'явився.
Українська правда