В Зеленского говорят, что уже 12 тысяч желающих прийти на дебаты, но есть проблемы
Среда, 17 апреля 2019, 12:16
В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что из-за большого количества желающих забронировать билеты на его дебаты с Петром Порошенко происходят перебои в работе билетного сервиса.
Об этом говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.
Отмечается, что менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Зеленского и Порошенко люди якобы уже забронировали 12 тысяч мест.
"Для билетного сервиса это историческая нагрузка! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому. Идем вместе и до конца!", - заявили в команде кандидата.
Напомним:
- В ночь на 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины и кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
- 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, а второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Между штабами кандидатов идет спор о месте проведения дебатов.
- В частности, Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00, а Порошенко хочет того же вечера провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільного") в 20:00, как говорится в постановлении ЦИК.
- Порошенко также предлагал Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе с 16:00 до 18:00.
- 11 апреля состоялся первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.
- 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.
Украинская правда