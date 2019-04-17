В Зеленского говорят, что уже 12 тысяч желающих прийти на дебаты, но есть проблемы

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что из-за большого количества желающих забронировать билеты на его дебаты с Петром Порошенко происходят перебои в работе билетного сервиса.

Об этом говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

Отмечается, что менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Зеленского и Порошенко люди якобы уже забронировали 12 тысяч мест.

"Для билетного сервиса это историческая нагрузка! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому. Идем вместе и до конца!", - заявили в команде кандидата.

Напомним: