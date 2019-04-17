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В Зеленского говорят, что уже 12 тысяч желающих прийти на дебаты, но есть проблемы

Среда, 17 апреля 2019, 12:16
В Зеленского говорят, что уже 12 тысяч желающих прийти на дебаты, но есть проблемы

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что из-за большого количества желающих забронировать билеты на его дебаты с Петром Порошенко происходят перебои в работе билетного сервиса.

Об этом говорится в сообщении "Команды Зеленского" в Facebook.

Отмечается, что менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Зеленского и Порошенко люди якобы уже забронировали 12 тысяч мест.

"Для билетного сервиса это историческая нагрузка! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому. Идем вместе и до конца!", - заявили в команде кандидата.

Напомним:

  • В ночь на 17 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины и кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, а второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Между штабами кандидатов идет спор о месте проведения дебатов.
  • В частности, Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00, а Порошенко хочет того же вечера провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільного") в 20:00, как говорится в постановлении ЦИК.
  • Порошенко также предлагал Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе с 16:00 до 18:00.
  • 11 апреля состоялся первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.
  • 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.

Украинская правда
Темы: Зеленскийдебаты
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