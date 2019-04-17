Крючкова арестовали: залог – 7 миллионов

Соломенский райсуд Киева арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы, с альтернативой залога.

Об этом сообщает в среду Центр противодействия коррупции.

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в Твиттер-сообщении.

Прокуратура настаивала на содержании Крючкова под стражей из-за прецедента с его бегством за границу и просила залог в 346 млн грн.

Ранее на заседании суда 17 апреля Крючков рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

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Напомним: