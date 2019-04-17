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Крючкова арестовали: залог – 7 миллионов

Среда, 17 апреля 2019, 17:45

Соломенский райсуд Киева арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы, с альтернативой залога.

Об этом сообщает в среду Центр противодействия коррупции.

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в Твиттер-сообщении.

Прокуратура настаивала на содержании Крючкова под стражей из-за прецедента с его бегством за границу и просила залог в 346 млн грн.

Сторона обвинения отметила, что определится, будет ли обжаловать вышеуказанное решение суда после того, как ознакомится с полным текстом постановления, в частности мотивировочной частью.

"Две трети этого решения нас устраивают: что подозрение признано обоснованным, и то, что подтверждены риски. А в части залога - определимся, когда увидим полный текст решения. Пока вопрос - на паузе", - сказал журналистам прокурор САП.

Ранее на заседании суда 17 апреля Крючков рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

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Напомним:

  • Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
  • Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Игоря Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
  • Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
  • Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
  • В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
  • Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
  • В САП отмечали, что в результате преступной деятельности произошло завладение бюджетными средствами на 424 миллиона гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электроэнергии соглашений о переводе долга от потребителей электроэнергии к новому должнику и договоров на поставку природного газа для выработки электроэнергии на условиях предоплаты.
  • По данным САП, полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.
  • 15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

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Темы: Кононенко
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