Крючкова арестовали: залог – 7 миллионов

Соломенский райсуд Киева арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы, с альтернативой залога.

Об этом сообщает в среду Центр противодействия коррупции.

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в Твиттер-сообщении.

Прокуратура настаивала на содержании Крючкова под стражей из-за прецедента с его бегством за границу и просила залог в 346 млн грн.

Сторона обвинения отметила, что определится, будет ли обжаловать вышеуказанное решение суда после того, как ознакомится с полным текстом постановления, в частности мотивировочной частью.

"Две трети этого решения нас устраивают: что подозрение признано обоснованным, и то, что подтверждены риски. А в части залога - определимся, когда увидим полный текст решения. Пока вопрос - на паузе", - сказал журналистам прокурор САП.

Реакція прокурора САП на рішення суду щодо Крючкова pic.twitter.com/y4XlIAHaQb — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 квітня 2019 р.

Ранее на заседании суда 17 апреля Крючков рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

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Напомним: