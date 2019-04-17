Російський суд продовжив українським морякам арешт до літа

Лефортівський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим морякам.

Про це з зали суду повідомляє "Громадське".

Відзначається, що трьом пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 липня.

Всіх інших військовополонених залишили від вартою до 24 липня.

Останнім запобіжний захід обирали Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку.

Суд у Москві залишив під вартою ще одну четвірку українських моряків. У коментарі Громадському вони розповіли про свій стан pic.twitter.com/qbagN1f8pL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

До того росіяни продовжили незаконний арешт Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.

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Українські військовополонені моряки Віктор Беспальченко, Владислав Костішин, Володимир Варимез та Сергій Чулиба — в суді в Москві. pic.twitter.com/wnWe0NNaqR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Під вартою також залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Андрія Драча, Віктора Беспальченка, Владислава Костішина, Володимира Варимеза, Сергія Чулибі.

Роман Мокряк, Сергій Цибізов,Євген Семидоцький, Андрій Оприско фото: Громадське

Андрій Шевчеко, Богдан Головаш, Сергій Попов фото: Громадське

За словами адвоката Миколи Полозова, до справи українських моряків долучили усі документи, які свідчать про те, що вони військовополонені.

Адвокат Микола Полозов заявив, що до справи українських моряків долучили усі документи, які свідчать про те, що моряки є військовополоненими pic.twitter.com/I1kGCwpd2C — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

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