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Російський суд продовжив українським морякам арешт до літа

Середа, 17 квітня 2019, 18:11

Лефортівський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим морякам.

Про це з зали суду повідомляє "Громадське".  

Відзначається, що трьом пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 липня.

Всіх інших військовополонених залишили від вартою до 24 липня.

Останнім запобіжний захід обирали Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку.

До того росіяни продовжили незаконний арешт Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.

Під вартою також залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Андрія Драча, Віктора Беспальченка, Владислава Костішина, Володимира Варимеза, Сергія Чулибі.

 
Роман Мокряк, Сергій Цибізов,Євген Семидоцький, Андрій Оприско
фото: Громадське
 
Андрій Шевчеко, Богдан Головаш, Сергій Попов 
фото: Громадське

За словами адвоката Миколи Полозова, до справи українських моряків долучили усі документи, які свідчать про те, що вони військовополонені.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: морякиРосія
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