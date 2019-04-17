Російський суд продовжив українським морякам арешт до літа
Лефортівський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим морякам.
Про це з зали суду повідомляє "Громадське".
Відзначається, що трьом пораненим морякам, Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василю Сороці, продовжили тримання під вартою до 26 липня.
Всіх інших військовополонених залишили від вартою до 24 липня.
Останнім запобіжний захід обирали Богдану Небилиці, Юрію Будзилу, Володимиру Лісовому, Юрію Без’язичному, Олегу Мельничуку.
Суд у Москві залишив під вартою ще одну четвірку українських моряків. У коментарі Громадському вони розповіли про свій стан pic.twitter.com/qbagN1f8pL— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
До того росіяни продовжили незаконний арешт Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.
Владислав Костішин: «Хочеться звісно додому повернутися, в Україну. Усім українцям привіт!»— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
Українські військовополонені моряки Віктор Беспальченко, Владислав Костішин, Володимир Варимез та Сергій Чулиба — в суді в Москві. pic.twitter.com/wnWe0NNaqR
Під вартою також залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, Дениса Гриценка, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Андрія Драча, Віктора Беспальченка, Владислава Костішина, Володимира Варимеза, Сергія Чулибі.
За словами адвоката Миколи Полозова, до справи українських моряків долучили усі документи, які свідчать про те, що вони військовополонені.
Адвокат Микола Полозов заявив, що до справи українських моряків долучили усі документи, які свідчать про те, що моряки є військовополоненими pic.twitter.com/I1kGCwpd2C— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
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Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.