Российский суд продлил украинским морякам арест до лета

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам.

Об этом из зала суда сообщает "Громадське".

Отмечается, что трем раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продолжили содержания под стражей до 26 июля.

Всех остальных военнопленных оставили под стражей до 24 июля.

Последним меру пресечения выбирали Богдану Небылицы, Юрий Будзилу, Владимиру Лесному, Юрий Безъязычному, Олег Мельничуку.

Суд у Москві залишив під вартою ще одну четвірку українських моряків. У коментарі Громадському вони розповіли про свій стан pic.twitter.com/qbagN1f8pL — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

До этого россияне продолжили незаконный арест Роману Мокряку, Андрей Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергей Цибизову.

Владислав Костішин: «Хочеться звісно додому повернутися, в Україну. Усім українцям привіт!»



Українські військовополонені моряки Віктор Беспальченко, Владислав Костішин, Володимир Варимез та Сергій Чулиба — в суді в Москві. pic.twitter.com/wnWe0NNaqR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Под стражей также оставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Андрея Драча, Виктора Беспальченко, Владислава Костишина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу.

Роман Мокряк, Сергей Цибизов, Евгений Семидоцкий, Андрей Опрыско ФОТО: Громадське

Андрей Шевчеко, Богдан Головаш, Сергей Попов ФОТО: Громадське

По словам адвоката Николая Полозова, к делу украинских моряков привлекли все документы, которые свидетельствуют о том, что они военнопленные.

Адвокат Микола Полозов заявив, що до справи українських моряків долучили усі документи, які свідчать про те, що моряки є військовополоненими pic.twitter.com/I1kGCwpd2C — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним: