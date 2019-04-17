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Российский суд продлил украинским морякам арест до лета

Среда, 17 апреля 2019, 18:11

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам.

Об этом из зала суда сообщает "Громадське".

Отмечается, что трем раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продолжили содержания под стражей до 26 июля.

Всех остальных военнопленных оставили под стражей до 24 июля.

Последним меру пресечения выбирали Богдану Небылицы, Юрий Будзилу, Владимиру Лесному, Юрий Безъязычному, Олег Мельничуку.

До этого россияне продолжили незаконный арест Роману Мокряку, Андрей Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергей Цибизову.

Под стражей также оставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Андрея Драча, Виктора Беспальченко, Владислава Костишина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу.

 
Роман Мокряк, Сергей Цибизов, Евгений Семидоцкий, Андрей Опрыско
ФОТО: Громадське
 
Андрей Шевчеко, Богдан Головаш, Сергей Попов
ФОТО: Громадське

По словам адвоката Николая Полозова, к делу украинских моряков привлекли все документы, которые свидетельствуют о том, что они военнопленные.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Темы: морякиРосcия
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