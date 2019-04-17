Российский суд продлил украинским морякам арест до лета
Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам.
Об этом из зала суда сообщает "Громадське".
Отмечается, что трем раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, продолжили содержания под стражей до 26 июля.
Всех остальных военнопленных оставили под стражей до 24 июля.
Последним меру пресечения выбирали Богдану Небылицы, Юрий Будзилу, Владимиру Лесному, Юрий Безъязычному, Олег Мельничуку.
Суд у Москві залишив під вартою ще одну четвірку українських моряків. У коментарі Громадському вони розповіли про свій стан pic.twitter.com/qbagN1f8pL— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
До этого россияне продолжили незаконный арест Роману Мокряку, Андрей Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергей Цибизову.
Владислав Костішин: «Хочеться звісно додому повернутися, в Україну. Усім українцям привіт!»— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
Українські військовополонені моряки Віктор Беспальченко, Владислав Костішин, Володимир Варимез та Сергій Чулиба — в суді в Москві. pic.twitter.com/wnWe0NNaqR
Под стражей также оставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Андрея Драча, Виктора Беспальченко, Владислава Костишина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу.
По словам адвоката Николая Полозова, к делу украинских моряков привлекли все документы, которые свидетельствуют о том, что они военнопленные.
Адвокат Микола Полозов заявив, що до справи українських моряків долучили усі документи, які свідчать про те, що моряки є військовополоненими pic.twitter.com/I1kGCwpd2C— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 квітня 2019 р.
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Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
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