Зеленський розповів, що думає про заборону ВК і закриття в'їзду артистам з РФ

Кандидат в президенти Володимир Зеленський вважає, що перед забороною російських соцмереж "Вконтакте" і "Однокласники", потрібно було провести роз'яснювальну роботу і надати людям інші майданчики для спілкування.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи зніме він заборону на російські соцмережі в разі його президентства, Зеленський зазначив, що люди вже сьогодні не дивляться на заборону, а обходять її.

"І чого ми досягли? Наші почали обходити заборону. Ця ситуація – я її називаю "парковки в Києві". У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут. Ти дай людям платформу – ось де українці, де ми спілкуємося, де у нас однаковий світогляд – і "хлопни" ті", - сказав Зеленський.

На репліку про те, що є Facebook, Twitter і YouTube, кандидат в президенти висловив думку, що "значить, чогось недостатньо людям, раз вони обходять".

"У чому взагалі наша історія, в чому наша проблема? Ми нічого не доносимо суспільству. Поясни і скажи людям: "Люди, ось ви вважаєте, що це повинно працювати після того, що там надруковано?". Вся громада скаже: "Дякую, що ти мене запитав". І погодяться з закриттям. Але спочатку потрібно в будь-якому рішенні згуртувати суспільство, пояснити why (чому, - ред.), запропонувати модель, а потім закривати", - сказав Зеленський.

Він також вважає, що не всім російським артистам потрібно забороняти в'їзд в Україну.

"Я вважаю, що до цього питання потрібно підходити вибірково", - сказав Зеленський, наводячи як приклад акторів Михайла Пореченкова та Івана Охлобистіна, які "перетворилися в політиків, поїхали на Донбас, стріляли по наших пацанах".

"Ці люди вже не артисти. Їм, звичайно, не повинен бути дозволений в'їзд в Україну. Однозначно. Але якщо ми з вами беремо Макаревича – кожній такій людині, як Макаревич, соромно за те, що робить Кремль. Ну як ми можемо забороняти таким хлопцям в'їзд? Або Лія Ахеджакова? Їм дуже складно. Тому до таких людей ми повинні бути відкриті. Для мене вони сьогодні великі українці, я їх такими вважаю", - сказав Зеленський.

Він також вважає, що уряд не повинен втручатися в роботу засобів масової інформації та в культурне життя.

"Ні, взагалі ні в якому разі. І в культурне життя взагалі не можна. Але це не той випадок, про який я сказав, коли вони (артисти, - ред.) перетворилися на політиків", - підсумував Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю РБК-Україна, тому що програв в настільний теніс кореспонденту видання. Відзначається, що в день першого туру виборів в штабі Зеленського йшов міні-турнір з настільного тенісу. З переможцем повинен був зіграти Зеленський. Перед партією кореспондент РБК-Україна запропонував кандидату зіграти на інтерв'ю.

Нагадаємо: