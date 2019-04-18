Зеленский рассказал, что думает о запрете ВК и закрытии въезда артистам с РФ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что перед запретом российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", нужно было провести разъяснительную работу и предоставить людям другие площадки для общения.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, снимет ли он запрет на российские соцсети в случае его президентства, Зеленский отметил, что люди уже сегодня не смотрят на запрет, а обходят его.

"И чего мы добились? Наши начали обходить запрет. Эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", - сказал Зеленский.

На реплику о том, что есть Facebook, Twitter и YouTube, кандидат в президенты выразил мнение, что "значит, чего-то недостаточно людям, раз они обходят".

"В чем вообще наша история, в чем наша проблема? Мы ничего не доносим обществу. Объясни и скажи людям: "Люди, вот вы считаете, что это должно работать после того, что там напечатано?". Все общество скажет: "Спасибо, что ты меня спросил". И согласятся с закрытием. Но сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить why (почему, - ред.), предложить модель, а потом закрывать", - сказал Зеленский.

Он также считает, что не всем российским артистам нужно запрещать въезд в Украину.

"Я считаю, что к этому вопросу нужно подходить избирательно", - сказал Зеленский, приводя в качестве примера актеров Михаила Пореченкова и Ивана Охлобыстина, которые "превратились в политиков, поехали на Донбасс, стреляли по нашим пацанам".

"Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину. Однозначно. Но если мы с вами берем Макаревича – каждому такому человеку, как Макаревич, стыдно за то, что делает Кремль. Ну как мы можем запрещать таким парням въезд? Или Лия Ахеджакова? Им очень сложно. Поэтому к таким людям мы должны быть открыты. Для меня они сегодня большие украинцы, я их таковыми считаю", - сказал Зеленский.

Он также считает, что правительство не должно вмешиваться в средства массовой информации и в культурную жизнь.

"Нет, вообще ни в коем случае. И в культурную жизнь вообще нельзя. Но это не тот случай, о котором я сказал, когда они (артисты, - ред.) превратились в политиков", - подытожил Зеленский.

Напомним: