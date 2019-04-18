Суд відмовився зняти арешт з частини коштів Януковича – ГПУ

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відмовити у знятті арешту з низки рахунків відкритих у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав сину Віктора Януковича Олександру.

Про це написала у Facebook прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Щойно суддя Шевченківського райсуду Є.Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з ряду рахунків банку "ВБР"! Працюємо далі", - повідомила Сарган.

17 квітня Сарган повідомляла, що на рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

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