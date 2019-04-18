Суд відмовився зняти арешт з частини коштів Януковича – ГПУ

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Четвер, 18 квітня 2019, 14:23

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення відмовити у знятті арешту з низки рахунків відкритих у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав сину Віктора Януковича Олександру.

Про це написала у Facebook прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Щойно суддя Шевченківського райсуду Є.Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з ряду рахунків банку "ВБР"! Працюємо далі", - повідомила Сарган.

17 квітня Сарган повідомляла, що на рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка"

Нагадаємо:

  • 17 квітня Шевченківський райсуд Києва скасував арешт рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру.
  • У 2016 році УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.
  • У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.
  • Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".
  • Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк Порошенка.
  • Восени 2018 року Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням Януковича. Йшлось, в тому числі, про кошти "Аскор-Інвесту".

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Теми: Янукович суд гроші банки


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