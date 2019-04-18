Суд отказался снять арест с части средств Януковича – ГПУ

Шевченковский районный суд Киева принял решение отказать в снятии ареста с ряда счетов открытых во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну Виктора Януковича Александру.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Только судья Шевченковского райсуда Е.Мартинов постановил отказать в снятии ареста с ряда счетов банка "ВБР"! Работаем дальше", - сообщила Сарган.

17 апреля Сарган сообщала, что на счетах банка арестованы 1,2 миллиарда гривен.

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Напомним: