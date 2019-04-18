"Вертодром Януковича" знову арештували і дозволили державі управляти ним
Суд знову наклав арешт на конгресно-виставковий центр "Парковий", який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора Януковича.
Відповідне рішення на початку квітня ухвалив Голосіївський районний суд Києва.
Клопотання столичної прокуратури задовольнили: "Парковий" арештували, заборонивши його користуватись ним, і передали в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів.
Постанова вже набула чинності і підлягає негайному виконанню.
Протягом 5 днів ухвалу можна було оскаржити, однак, у розкладі судових засідань не зазначено, що хтось зі сторін подав апеляцію.
Слідство наполягало, що через скасування арешту існують "ризики псування речового доказу, крім того існує суспільна небезпека".
"На вище вказаному об'єкті не завершено реконструкцію та на теперішній час вказаний об'єкт не введений в експлуатацію, що свідчить про порушення містобудівного законодавства при експлуатації вищевказаного об'єкту", – зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо:
- ГПУ з 2014 року розслідує справу про розтрату бюджетних коштів і зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".
- За версією слідства, конгресно-виставковий центр збудували для потреб оточення екс-президента Віктора Януковича, незаконно виділивши для цього землю в центрі столиці. "Парковий" називають вертолітним майданчиком Януковича.
- Сам "Парковий" арештували у 2017 році, а у серпні 2018 року – передали в управління АРМА.
- АРМА управляє активами, арештованими у кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина заробітку йде в державний бюджет.
- Після оголошення вироку майно можуть або конфіскувати на користь держави, або, якщо суд не побачить для цього підстав, повернути власнику.
- У травні 2018 року журналісти повідомили, що новим власником центру стала довірена особа нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Максима Єфімова.
- Єфімов підтвердив, що його оточення купило фірму, що володіє "Парковим".
- 11 жовтня 2018 року АРМА провело конкурс на управителя вертолітним майданчиком, на якому перемогло КП "Центр організації дорожнього руху".
- 12 грудня 2018 року в АРМА повідомили, що за місяць від управління арештованим центром "Парковий" до державного бюджету надійшло понад 400 тисяч гривень.
- У січня 2019 року суд за позовом "Амадеус Ко" заборонив АРМА та КП "Центр організації дорожнього руху" вчиняти будь-які дії щодо управління КВЦ "Парковий".
- У лютому 2019 року суд зобов’язав повернути "Парковий" у користування юридичному власнику.
- Ще пізніше власник також через суд скасував результати конкурса, за підсумками якого тимчасове управління арештованим вертодромом довірили київським комунальникам.