"Вертодром Януковича" знову арештували і дозволили державі управляти ним

Суд знову наклав арешт на конгресно-виставковий центр "Парковий", який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора Януковича.

Відповідне рішення на початку квітня ухвалив Голосіївський районний суд Києва.

Клопотання столичної прокуратури задовольнили: "Парковий" арештували, заборонивши його користуватись ним, і передали в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів.

Постанова вже набула чинності і підлягає негайному виконанню.

Протягом 5 днів ухвалу можна було оскаржити, однак, у розкладі судових засідань не зазначено, що хтось зі сторін подав апеляцію.

Слідство наполягало, що через скасування арешту існують "ризики псування речового доказу, крім того існує суспільна небезпека".

"На вище вказаному об'єкті не завершено реконструкцію та на теперішній час вказаний об'єкт не введений в експлуатацію, що свідчить про порушення містобудівного законодавства при експлуатації вищевказаного об'єкту", – зазначили в прокуратурі.

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