"Вертодром Януковича" снова арестовали и позволили государству управлять им

Суд снова наложил арест на конгрессно-выставочный центр "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение в начале апреля принял Голосеевский районный суд Киева.

Ходатайство столичной прокуратуры удовлетворили: "Парковый" арестовали, запретив его пользоваться им, и передали в управление Нацагентству по розыску и менеджмента активов.

Постановление уже вступило в силу и подлежит немедленному исполнению.

В течение 5 дней решение можно было обжаловать, однако, в расписании судебных заседаний не указано, что кто-то из сторон подал апелляцию.

Следствие настаивало, что из-за отмены ареста существуют "риски порчи вещественного доказательства, кроме того существует общественная опасность".

"На выше указанном объекте не завершена реконструкция и в настоящее время указанный объект не введен в эксплуатацию, что свидетельствует о нарушении градостроительного законодательства при эксплуатации вышеуказанного объекта", – отметили в прокуратуре.

Напомним: