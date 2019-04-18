"Вертодром Януковича" снова арестовали и позволили государству управлять им
Суд снова наложил арест на конгрессно-выставочный центр "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.
Соответствующее решение в начале апреля принял Голосеевский районный суд Киева.
Ходатайство столичной прокуратуры удовлетворили: "Парковый" арестовали, запретив его пользоваться им, и передали в управление Нацагентству по розыску и менеджмента активов.
Постановление уже вступило в силу и подлежит немедленному исполнению.
В течение 5 дней решение можно было обжаловать, однако, в расписании судебных заседаний не указано, что кто-то из сторон подал апелляцию.
Следствие настаивало, что из-за отмены ареста существуют "риски порчи вещественного доказательства, кроме того существует общественная опасность".
"На выше указанном объекте не завершена реконструкция и в настоящее время указанный объект не введен в эксплуатацию, что свидетельствует о нарушении градостроительного законодательства при эксплуатации вышеуказанного объекта", – отметили в прокуратуре.
Напомним:
- ГПУ с 2014 года расследует дело о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" - ООО "Амадеус Ко".
- По версии следствия, конгрессно-выставочный центр построили для нужд окружения экс-президента Виктора Януковича, незаконно выделив для этого землю в центре столицы. "Парковый" называют вертолетной площадкой Януковича.
- Сам "Парковый" арестовали в 2017 году, а в августе 2018 года – передали в управление АРМА.
- АРМА управляет активами, арестованными в уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.
- После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.
- В мае 2018 года журналисты сообщили, что новым владельцем центра стало доверенное лицо нардепа от "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова.
- Ефимов подтвердил, что его окружение купило фирму, которое владеет "Парковым".
- 11 октября 2018 года АРМА провело конкурс на управляющего вертолетной площадкой, на котором победило КП "Центр организации дорожного движения".
- 12 декабря 2018 года в АРМА сообщили, что за месяц от управления арестованным центром "Парковый" в государственный бюджет поступило более 400 тысяч гривен.
- В январе 2019 года суд по иску "Амадеус Ко" запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению КВЦ "Парковый".
- В феврале 2019 суд обязал вернуть "Парковый" в пользование юридическому владельцу.
- Еще позже владелец также через суд отменил результаты конкурса, по итогам которого временное управление арестованным вертодромов доверили киевским коммунальщикам.