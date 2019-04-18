Оценить судей и объяснить миру: Порошенко раздал приказы из-за решения по "Привату"

Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности раздал руководителям министерств и правоохранительных органов поручения, связанные с признанием незаконным приватизации "Приватбанка".

Заседание СНБО состоялось вечером четверга по срочному созыву президента.

Поручения от Порошенко получили руководители Национального банка, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры.

"Я прошу составить протокол поручений по итогам сегодняшнего совещания и сегодня же его расписать", – обратился президент к секретарю СНБО Александру Турчинову.

В частности, Нацбанк попросили обеспечить бесперебойную работу всех филиалов "Приватбанка", укомплектовать их необходимым наличными, не допустить сбоев функционирования.

Министерство финансов должно проанализировать риски и угрозы, связанные с возможным выполнением решения суда, если оно вступит в силу, просчитать возможные убытки государства.

Также Порошенко поддержал предложение министра юстиции Павла Петренко и решил обратиться в Высший совет правосудия с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд Киева, который принял решение ао "Приватбанку".

Службе безопасности и Генеральной прокуратуре поручил "после завершения всех необходимых судебных процедур" оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела на судей "за неправосудное решение".

"Что касается общей стабильности банковской системы, я просил бы завтра провести необходимые коммуникационные шаги для того, чтобы объяснить обществу, что власть контролирует ситуацию, власть не допустит негативного развития событий и обеспечит необходимые шаги для сохранения стабильности", – сказал президент.

В частности, он попросил МИД проинформировать международных партнеров, в том числе, "относительно мотивации бывших акционеров (крупнейшими акционерами "Приватбанка" были олигарх Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов – УП), их политических представителей для шагов по дестабилизации политической ситуации в нашем государстве".

Главу Нацбанка Якова Смолия попросили каждые 6 часов информировать Порошенко "относительно развития ситуации на банковском рынке" и в случае дестабилизации инициировать совещание СНБО.

"Если кто-то будет пытаться сегодня сделать реванш, если кто-то будет пытаться сегодня вернуть разграбленную олигархами собственность, изъять ее из государственной собственности, я прошу обеспечить надежную защиту интересов народа, надежную защиту интересов государства", – подытожил президент.

Порошенко приказал 19 апреля проинформировать его о принятых мерах.

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Напомним: