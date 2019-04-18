Оценить судей и объяснить миру: Порошенко раздал приказы из-за решения по "Привату"

Президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности раздал руководителям министерств и правоохранительных органов поручения, связанные с признанием незаконным приватизации "Приватбанка".

Заседание СНБО состоялось вечером четверга по срочному созыву президента.

Поручения от Порошенко получили руководители Национального банка, Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры.

"Я прошу составить протокол поручений по итогам сегодняшнего совещания и сегодня же его расписать", – обратился президент к секретарю СНБО Александру Турчинову.

В частности, Нацбанк попросили обеспечить бесперебойную работу всех филиалов "Приватбанка", укомплектовать их необходимым наличными, не допустить сбоев функционирования.

Министерство финансов должно проанализировать риски и угрозы, связанные с возможным выполнением решения суда, если оно вступит в силу, просчитать возможные убытки государства.

Также Порошенко поддержал предложение министра юстиции Павла Петренко и решил обратиться в Высший совет правосудия с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд Киева, который принял решение ао "Приватбанку".

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