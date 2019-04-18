Коломойський розказав, як до нього приїжджав Ложкін

Олігарх Ігор Коломойський розповів, як кілька тижнів тому до нього приїжджав колишній голова Адміністрації президента Петра Порошенка Борис Ложкін.

Про це він розповів в інтерв’ю "Економічній правді" й "Українській правді".

"Ложкін каже, що він (Порошенко - УП) усвідомив, що все це було неправильно і питав, чи можна спокутувати свою провину", - розповів Коломойський.

"Я сказав, що у нього залишилося небагато часу. Подивимося, чи готовий він все визнати. Я вважаю, що Порошенко повинен публічно вийти і сказати, що вважає, що націоналізація була помилкою", - відповів олігарх Ложкіну.

За словами Коломойського, Ложкін "два тижні відсиджувався" в Ізраїлі.

"Ложкін тут два тижні відсиджувався, поки від Кулика переховувався. (Прокурор Костянтин Кулик мав намір вручити підозри оточенню президента - УП) Порошенко ж кричав, що це Кулик у мене був. Насправді, я Ложкіна тут переховував", - стверджує Коломойський.

Нагадаємо: