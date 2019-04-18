Коломойский рассказал, как к нему приезжал Ложкин

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, как несколько недель назад к нему приезжал бывший глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин.

Об этом он рассказал в интервью Экономической и Украинской правде.

"Ложкин говорит, что он (Порошенко - УП) осознал, что все это было неправильно и спрашивал, можно ли искупить свою вину", - рассказал Коломойский.

"Я сказал, что у него осталось немного времени. Посмотрим, готов ли он все признать. Я считаю, что Порошенко должен публично выйти и сказать, что считает, что национализация была ошибкой", - ответил олигарх Ложкину.

По словам Коломойского Ложкин "две недели отсиживался" в Израиле "пока от Кулика скрывался".

"Ложкин здесь две недели отсиживался, пока от Кулика скрывался. (Прокурор Константин Кулик намеревался вручить подозрения окружению президента - УП) Порошенко ведь кричал, что это Кулик у меня был. На самом-то деле я Ложкина здесь прятал", - утверждает Коломойский.

Напомним: