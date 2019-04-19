Медведчук рассказал, что Путин готов предложить Зеленскому за соглашение по Донбассу

Кум Путина и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Виктор Медведчук предлагает Владимиру Зеленскому, если он победит на президентских выборах в Украине, заключить сделку с Москвой и таким образом восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый газ и ивестиции из РФ.

Об этом Медведчук заявил в интервью Reuters.

Он сказал, что Кремль хотел бы узнать больше о Зеленском, у которого нет политического опыта, чтобы понять, является ли он кем-то, с кем он может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко.

"У них нет никаких ожиданий в Москве", - сказал он. "Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его (Зеленском) окружении, и что он будет делать и с кем".

Кремль дал понять, что будет рад уходу Порошенко, но не прокомментировал Зеленского, сказав лишь, что он внимательно следит за заявлениями кандидатов и надеется, что любой новый президент сможет заключить мирное соглашение на Донбассе, который находится под российской оккупацией с 2014 года.

Основной целью России является возвращение Донбасса под контроль Украины, но на своих условиях.

Медведчук заявил, что до сих пор Зеленский занимает неверную позицию, но после избрания президентом, по его словам, он может изменить свою позицию, глубже изучив эту тему.

"Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать", - сказал Медведчук.

"Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию", - заявил он.

По словам Медведчука, Путин может быть готов освободить 24 захваченных украинских моряка в качестве жеста доброй воли.

Также Медведчук говорит, что Зеленский мог бы восстановить экономические отношения с Россией.

Он повоторил, что, как и ранее, Россия хочет, чтобы переговоры о судьбе Донбасса велись между Киевскими властями, представителями пророссийских руководителей окупированных территорий и самой России.

Медведчук добавил, что готов об этом поговорить с Зеленским после выборов, если он победит.

Напомним: