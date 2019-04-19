Янукович подарував Манафорту чорної ікри на $30-40 тисяч
В 2010 році Віктор Янукович після перемоги у президентських виборах подарував американському політтехнологу Полу Манафорту велику банку чорної ікри вартістю 30-40 тисяч доларів.
Про це йдеться в опублікованому звіті спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера про втручання РФ в вибори в США 2016 року.
У розділі звіту, де йдеться про співпрацю Манафорта із колишнім російським розвідником Костянтином Килимником, наводиться цитата з листування зазначених осіб про зустріч з Януковичем у 2016 році.
Килимник писав Манафорту, що мав зустріч з "хлопцем, який подарував тобі найбільшу банку чорної ікри кілька років тому".
Манафорт з’ясував, що тим "хлопцем" був Янукович. Він пояснив, що в 2010 році Янукович мав святковий обід з нагоди перемоги у виборах президента. Тоді Янукович вручив Манафорту велику банку чорної ікри вартістю приблизно $30-40 тисяч.
Як з’ясував Мюллер, тоді Манафорт із Килимником обговорювали план щодо створення автономної республіки на окупованих територіях Донбасу, яку б очолив президент-утікач Янукович.
Нагадуємо:
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.
- За підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
- Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
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