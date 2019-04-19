Янукович подарував Манафорту чорної ікри на $30-40 тисяч

В 2010 році Віктор Янукович після перемоги у президентських виборах подарував американському політтехнологу Полу Манафорту велику банку чорної ікри вартістю 30-40 тисяч доларів.

Про це йдеться в опублікованому звіті спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера про втручання РФ в вибори в США 2016 року.

У розділі звіту, де йдеться про співпрацю Манафорта із колишнім російським розвідником Костянтином Килимником, наводиться цитата з листування зазначених осіб про зустріч з Януковичем у 2016 році.

Килимник писав Манафорту, що мав зустріч з "хлопцем, який подарував тобі найбільшу банку чорної ікри кілька років тому".

Манафорт з’ясував, що тим "хлопцем" був Янукович. Він пояснив, що в 2010 році Янукович мав святковий обід з нагоди перемоги у виборах президента. Тоді Янукович вручив Манафорту велику банку чорної ікри вартістю приблизно $30-40 тисяч.

Як з’ясував Мюллер, тоді Манафорт із Килимником обговорювали план щодо створення автономної республіки на окупованих територіях Донбасу, яку б очолив президент-утікач Янукович.

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