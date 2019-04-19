Янукович подарил Манафорту черной икры на $30-40 тысяч

В 2010 году Виктор Янукович после победы в президентских выборах подарил американскому политтехнологу Полу Манафорту большую банку черной икры стоимостью 30-40 тысяч долларов.

Об этом говорится в опубликованном отчете спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

В разделе отчета, где речь идет о сотрудничестве Манафорта с бывшим российским разведчиком Константином Килимником, приводится цитата из переписки указанных лиц о встрече с Януковичем в 2016 году.

Килимник писал Манафорту, что встречался с "парнем, который подарил тебе наибольшую банку черной икры несколько лет назад".

Манафорт выяснил, что тем "парнем" был Янукович. Он пояснил, что в 2010 году у Януковича был праздничный обед по случаю победы в выборах президента. Тогда Янукович вручил Манафорту большую банку черной икры стоимостью примерно $ 30-40 тысяч.

Как выяснил Мюллер, тогда Манафорт с Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил беглый президент Янукович.

Напомним: