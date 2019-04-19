Янукович подарил Манафорту черной икры на $30-40 тысяч
В 2010 году Виктор Янукович после победы в президентских выборах подарил американскому политтехнологу Полу Манафорту большую банку черной икры стоимостью 30-40 тысяч долларов.
Об этом говорится в опубликованном отчете спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.
В разделе отчета, где речь идет о сотрудничестве Манафорта с бывшим российским разведчиком Константином Килимником, приводится цитата из переписки указанных лиц о встрече с Януковичем в 2016 году.
Килимник писал Манафорту, что встречался с "парнем, который подарил тебе наибольшую банку черной икры несколько лет назад".
Манафорт выяснил, что тем "парнем" был Янукович. Он пояснил, что в 2010 году у Януковича был праздничный обед по случаю победы в выборах президента. Тогда Янукович вручил Манафорту большую банку черной икры стоимостью примерно $ 30-40 тысяч.
Как выяснил Мюллер, тогда Манафорт с Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил беглый президент Янукович.
Напомним:
- 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
- По итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
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