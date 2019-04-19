Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович подарил Манафорту черной икры на $30-40 тысяч

Пятница, 19 апреля 2019, 04:51

В 2010 году Виктор Янукович после победы в президентских выборах подарил американскому политтехнологу Полу Манафорту большую банку черной икры стоимостью 30-40 тысяч долларов.

Об этом говорится в опубликованном отчете спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

В разделе отчета, где речь идет о сотрудничестве Манафорта с бывшим российским разведчиком Константином Килимником, приводится цитата из переписки указанных лиц о встрече с Януковичем в 2016 году.

Килимник писал Манафорту, что встречался с "парнем, который подарил тебе наибольшую банку черной икры несколько лет назад".

Манафорт выяснил, что тем "парнем" был Янукович. Он пояснил, что в 2010 году у Януковича был праздничный обед по случаю победы в выборах президента. Тогда Янукович вручил Манафорту большую банку черной икры стоимостью примерно $ 30-40 тысяч.

Как выяснил Мюллер, тогда Манафорт с Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил беглый президент Янукович.

Напомним:

  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пол МанафортЯнуковичДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Все новости...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США
Трамп помиловал Манафорта
Трамп может помиловать Флинна и Манафорта – CNN
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: