Янукович подарил Манафорту черной икры на $30-40 тысяч

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Пятница, 19 апреля 2019, 04:51

В 2010 году Виктор Янукович после победы в президентских выборах подарил американскому политтехнологу Полу Манафорту большую банку черной икры стоимостью 30-40 тысяч долларов.

Об этом говорится в опубликованном отчете спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США 2016 года.

В разделе отчета, где речь идет о сотрудничестве Манафорта с бывшим российским разведчиком Константином Килимником, приводится цитата из переписки указанных лиц о встрече с Януковичем в 2016 году.

Килимник писал Манафорту, что встречался с "парнем, который подарил тебе наибольшую банку черной икры несколько лет назад".

Манафорт выяснил, что тем "парнем" был Янукович. Он пояснил, что в 2010 году у Януковича был праздничный обед по случаю победы в выборах президента. Тогда Янукович вручил Манафорту большую банку черной икры стоимостью примерно $ 30-40 тысяч.

Как выяснил Мюллер, тогда Манафорт с Килимником обсуждали план по созданию автономной республики на оккупированных территориях Донбасса, которую возглавил беглый президент Янукович.

Напомним:

  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.
  • По итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

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Темы: Манафорт Янукович Донбасс


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