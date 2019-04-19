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"Суспільне" повідомили про можливий теракт, Порошенко вирішив лишитись

П'ятниця, 19 квітня 2019, 21:18
Суспільне повідомили про можливий теракт, Порошенко вирішив лишитись

До поліції надійшло повідомлення про те, що під час дебатів у студії "Суспільного" може відбутись теракт.

Про це під час ефіру повідомила ведуча Мирослава Барчук.

"Нам повідомили, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт", – сказала вона.

Барчук зазначила, що на лінію 102 дзвінком повідомили про можливий замах на президента.

Присутнім у залі запропонували її залишити у випадку побоювань.

Президент Петро Порошенко, який прийшов на ефір, вирішив залишитись.

Чи пішов зі студії хтось з глядачів, невідомо, однак зала лишилась заповненою.

У ній також залишились ведучі та запрошені експерти.

Як повідомили "Українській правді" в поліції, на лінію 102 жодних повідомлень стосовно "Суспільного" не надходило.

Водночас, у Службі безпеки УП сказали, що зафіксували повідомлення від аноніма, аналогічне з заявами про мінування "Олімпійського", які, за попередньою інформацією, надійшли з території Росії.

Читайте також онлайн "Української правди" з дебатів на стадіоні "Олімпійський": Порошенко vs Зеленський. Хто кого?

Нагадаємо:

  • Перед цим Порошенко під час неофіційних дебатів закликав Зеленського приїхати на у студію "Суспільного".
  • На НСК "Олімпійський" Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати.
  • Зрештою, шоумен не з'явився на "Суспільне", і весь час, виділений для дебатів, згідно із законом, отримав Порошенко для агітації.
  • Чинний президент і кандидат на цю посаду в ефірі "Суспільного" відповідав на запитання, поставлені журналістами, активістами і громадськими діячами в рамках ініціативи "Української правди" і громадського руху "ЧЕСНО" #Єпитання.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

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