"Суспільне" повідомили про можливий теракт, Порошенко вирішив лишитись
До поліції надійшло повідомлення про те, що під час дебатів у студії "Суспільного" може відбутись теракт.
Про це під час ефіру повідомила ведуча Мирослава Барчук.
"Нам повідомили, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт", – сказала вона.
Барчук зазначила, що на лінію 102 дзвінком повідомили про можливий замах на президента.
Присутнім у залі запропонували її залишити у випадку побоювань.
Президент Петро Порошенко, який прийшов на ефір, вирішив залишитись.
Чи пішов зі студії хтось з глядачів, невідомо, однак зала лишилась заповненою.
У ній також залишились ведучі та запрошені експерти.
Як повідомили "Українській правді" в поліції, на лінію 102 жодних повідомлень стосовно "Суспільного" не надходило.
Водночас, у Службі безпеки УП сказали, що зафіксували повідомлення від аноніма, аналогічне з заявами про мінування "Олімпійського", які, за попередньою інформацією, надійшли з території Росії.
Читайте також онлайн "Української правди" з дебатів на стадіоні "Олімпійський": Порошенко vs Зеленський. Хто кого?
Нагадаємо:
- Перед цим Порошенко під час неофіційних дебатів закликав Зеленського приїхати на у студію "Суспільного".
- На НСК "Олімпійський" Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати.
- Зрештою, шоумен не з'явився на "Суспільне", і весь час, виділений для дебатів, згідно із законом, отримав Порошенко для агітації.
- Чинний президент і кандидат на цю посаду в ефірі "Суспільного" відповідав на запитання, поставлені журналістами, активістами і громадськими діячами в рамках ініціативи "Української правди" і громадського руху "ЧЕСНО" #Єпитання.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua