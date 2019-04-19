"Суспільне" повідомили про можливий теракт, Порошенко вирішив лишитись

До поліції надійшло повідомлення про те, що під час дебатів у студії "Суспільного" може відбутись теракт.

Про це під час ефіру повідомила ведуча Мирослава Барчук.

"Нам повідомили, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт", – сказала вона.

Барчук зазначила, що на лінію 102 дзвінком повідомили про можливий замах на президента.

Присутнім у залі запропонували її залишити у випадку побоювань.

Президент Петро Порошенко, який прийшов на ефір, вирішив залишитись.

Чи пішов зі студії хтось з глядачів, невідомо, однак зала лишилась заповненою.

У ній також залишились ведучі та запрошені експерти.

Як повідомили "Українській правді" в поліції, на лінію 102 жодних повідомлень стосовно "Суспільного" не надходило.

Водночас, у Службі безпеки УП сказали, що зафіксували повідомлення від аноніма, аналогічне з заявами про мінування "Олімпійського", які, за попередньою інформацією, надійшли з території Росії.

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