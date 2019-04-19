"Супильному" сообщили о возможном теракте, Порошенко решил остаться
В полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии "Суспиольного" может произойти теракт.
Об этом в эфире сообщила ведущая Мирослава Барчук.
"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт", – сказала она.
Барчук отметила, что на линию 102 звонком сообщили о возможном покушении на президента.
Присутствующим в зале предложили ее покинуть в случае опасений.
Президент Петр Порошенко, который пришел в студию, решил остаться.
Ушел ли из студии кто-то из зрителей, неизвестно, однако зал остался заполненным.
В нем также остались ведущие и приглашенные эксперты.
Как сообщили "Украинской правде" в полиции, на линию 102 никаких сообщений относительно "Суспильного" не поступало.
В то же время, в Службе безопасности УП сказали, что зафиксировали сообщение от анонима, аналогичное с заявлениями о минировании "Олимпийского", которые, по предварительной информации, поступили с территории России.
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Напомним:
- Перед этим Порошенко во время неофициальных дебатов призвал Зеленского приехать в студию "Суспильного".
- Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты.
- В итоге, Зеленский не явился на "Суспильне", и все время, выделенное для дебатов, по закону, получил Порошенко для агитации.
- Действующий президент и кандидат на эту должность в эфире "Суспильного" отвечал на вопросы, заданные журналистами, активистами и общественными деятелями в рамках инициативы "Украинской правды" и общественного движения "ЧЕСТНО" #Єпитання.
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