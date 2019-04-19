В полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии "Суспиольного" может произойти теракт.

Об этом в эфире сообщила ведущая Мирослава Барчук.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт", – сказала она.

Барчук отметила, что на линию 102 звонком сообщили о возможном покушении на президента.

Присутствующим в зале предложили ее покинуть в случае опасений.

Президент Петр Порошенко, который пришел в студию, решил остаться.

Ушел ли из студии кто-то из зрителей, неизвестно, однако зал остался заполненным.

В нем также остались ведущие и приглашенные эксперты.

Как сообщили "Украинской правде" в полиции, на линию 102 никаких сообщений относительно "Суспильного" не поступало.

В то же время, в Службе безопасности УП сказали, что зафиксировали сообщение от анонима, аналогичное с заявлениями о минировании "Олимпийского", которые, по предварительной информации, поступили с территории России.

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Напомним: