"Супильному" сообщили о возможном теракте, Порошенко решил остаться

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Пятница, 19 апреля 2019, 21:18

В полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии "Суспиольного" может произойти теракт.

Об этом в эфире сообщила ведущая Мирослава Барчук.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт", – сказала она.

Барчук отметила, что на линию 102 звонком сообщили о возможном покушении на президента.

Присутствующим в зале предложили ее покинуть в случае опасений.

Президент Петр Порошенко, который пришел в студию, решил остаться.

Ушел ли из студии кто-то из зрителей, неизвестно, однако зал остался заполненным.

В нем также остались ведущие и приглашенные эксперты.

Как сообщили "Украинской правде" в полиции, на линию 102 никаких сообщений относительно "Суспильного" не поступало.

В то же время, в Службе безопасности УП сказали, что зафиксировали сообщение от анонима, аналогичное с заявлениями о минировании "Олимпийского", которые, по предварительной информации, поступили с территории России.

Читайте также онлайн "Украинской правды" с дебатов на стадионе "Олимпийский": Порошенко vs Зеленский. Кто кого?

Напомним:

  • Перед этим Порошенко во время неофициальных дебатов призвал Зеленского приехать в студию "Суспильного".
  • Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты.
  • В итоге, Зеленский не явился на "Суспильне", и все время, выделенное для дебатов, по закону, получил Порошенко для агитации.
  • Действующий президент и кандидат на эту должность в эфире "Суспильного" отвечал на вопросы, заданные журналистами, активистами и общественными деятелями в рамках инициативы "Украинской правды" и общественного движения "ЧЕСТНО" #Єпитання.

Соня Лукашова, УП

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