Гриценко про дебати: Змагання з плювків на дальність закінчилося запльованим біноклем

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 22:25

Екс-кандидат у президенти та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Свою заяву Гриценко оприлюднив у Facebook.

"Змагання з плювків на дальність закінчилося запльованим біноклем: системного погляду в майбутнє ми не побачили, взагалі майбутнього не побачили. Втім, добре, що це шоу таки відбулося і добре, що без зіткнень і потрясінь. Значить, у нас таки є свобода. Ще дика, але свобода", - написав він.

Нагадаємо:

  • На стадіоні "Олімпійський" в Києві провели неофіційні дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.
  • Володимир Зеленський заявив, що голосував у 2014 році за свого опонента, чинного президента Петра Порошенка, але помилився і тепер сам борется за крісло президента.
  • Під час дебатів Зеленський та Порошенко стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі.
  • Під кінець дебатів Володимир Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі, а його опонент Петро Порошенко – не допустити повернення олігархату.

Українська правда

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Теми: Гриценко дебати Зеленський Порошенко


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