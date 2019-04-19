Гриценко про дебати: Змагання з плювків на дальність закінчилося запльованим біноклем

Екс-кандидат у президенти та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Свою заяву Гриценко оприлюднив у Facebook.

"Змагання з плювків на дальність закінчилося запльованим біноклем: системного погляду в майбутнє ми не побачили, взагалі майбутнього не побачили. Втім, добре, що це шоу таки відбулося і добре, що без зіткнень і потрясінь. Значить, у нас таки є свобода. Ще дика, але свобода", - написав він.

Нагадаємо: