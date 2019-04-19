Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко о дебатах: Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем

Пятница, 19 апреля 2019, 22:25

Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Свое заявление Гриценко обнародовал в Facebook.

"Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели. Впрочем, хорошо, что это шоу таки произошло и хорошо, что без столкновений и потрясений. Значит, у нас же есть свобода. Еще дикая, но свобода", - написал он.

Напомним:

  • На стадионе "Олимпийский" в Киеве провели неофициальные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
  • Владимир Зеленский заявил, что голосовал в 2014 году за своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, но ошибся и теперь сам борется за кресло президента.
  • Во время дебатов Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене НСК "Олимпийский" в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.
  • Под конец дебатов Владимир Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе, а его оппонент Петр Порошенко – не допустить возвращения олигархата.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГриценкодебатыЗеленскийПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Гриценко
Четыре генерала судятся с министром обороны – Гриценко
На (про)западном фронте без перемен. Что думают об объединении Садовый, Гриценко, Залищук и Гацко
Гриценко отреагировал на российский приговор: Пусть себе беснуются
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: