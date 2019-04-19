Гриценко о дебатах: Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем

Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Свое заявление Гриценко обнародовал в Facebook.

"Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели. Впрочем, хорошо, что это шоу таки произошло и хорошо, что без столкновений и потрясений. Значит, у нас же есть свобода. Еще дикая, но свобода", - написал он.

Напомним: