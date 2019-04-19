Гриценко о дебатах: Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем
Пятница, 19 апреля 2019, 22:25
Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Свое заявление Гриценко обнародовал в Facebook.
"Соревнования по плевкам на дальность закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели. Впрочем, хорошо, что это шоу таки произошло и хорошо, что без столкновений и потрясений. Значит, у нас же есть свобода. Еще дикая, но свобода", - написал он.
Напомним:
- На стадионе "Олимпийский" в Киеве провели неофициальные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
- Владимир Зеленский заявил, что голосовал в 2014 году за своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, но ошибся и теперь сам борется за кресло президента.
- Во время дебатов Зеленский и Порошенко стали на колени на сцене НСК "Олимпийский" в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.
- Под конец дебатов Владимир Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе, а его оппонент Петр Порошенко – не допустить возвращения олигархата.