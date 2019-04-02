Суд видалив з процесу щодо Мангера адвоката сім’ї Гандзюк

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Вівторок, 2 квітня 2019, 21:43

Адвоката родини Гандзюк Євгенію Закревську видалили з процесу щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Про це повідомила у Facebook подруга Катерини Гандзюк Марина Хромих.

"Якщо коротко і просто: Мангеру вручають підозру, починаються дивні речі (у когось ламаються замки, до когось невідомі залазять додому, за кимось стежать невідомі..), власне за Євгенією слідкували на машині з херсонськими номерами", - зазначає Хромих.

Після цього Закревська подає відповідну заяву до СБУ.

"Адвокати Мангера пропонують видалити Закревську з цього судового процесу, тому що вона тепер - потерпіла; суд задовольняє цю пропозицію", - написала подруга загиблої активістки.

За її словами, тепер фактично Закревська позбавлена голосу в судовому процесі і виступати на суді  можуть тільки прокурори.

У лютому адвокати Мангера стверджували, що за ними стежать, а їхні телефони прослуховуються. Через це захист просив відкласти засідання, посилаючись на те, що перебування адвокатів у судових засіданнях наразі є небезпечним для них. 

Суддя вирішив задовольнити прохання захисту частково. Засідання продовжилось, однак після його завершення диск із записом, на якому містяться заяви адвокатів, повинні були скерувати в поліцію для розгляду і можливого розслідування.

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Нові прізвища у справі Гандзюк, та хто насправді відкрив таємницю слідства

Нагадаємо:

  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
  • Згодом генпрокурор Юрій Луценко розказав, як, за версією слідства, Мангер готував убивство Гандзюк.
  • 13 лютого суд почав обирати Мангеру запобіжний захід, однак не встиг зробити це протягом одного дня і переніс засідання.
  • Під час засідання Мангер звинуватив у вбивстві Гандзюк Службу безпеки.
  • У відповідь СБУ назвала слова чиновника наклепом.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим.
  • Після цього Мангер заявив, що припиняє членство в "Батьківщині" на час розслідування.
  • 9 лютого "Батьківщина" виключила Мангера зі своїх лав і рекомендувала піти з облради.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк суд


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