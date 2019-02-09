"Батьківщина" виключила Мангера зі своїх лав, рекомендує піти з облради

Бюро Херсонської облорганізації ВО "Батьківщина" вирішило вважати Владислава Мангера виключеним з членів партії.

Як повідомили у прес-службі "Батьківщини" пізно ввечері 9 лютого, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Бюро напередодні.

"Тим же рішенням Бюро рекомендувало Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

Раніше Мангер заявив, що призупиняє членство в "Батьківщині" на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

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