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"Батьківщина" виключила Мангера зі своїх лав, рекомендує піти з облради

Субота, 9 лютого 2019, 22:49
Батьківщина виключила Мангера зі своїх лав, рекомендує піти з облради

Бюро Херсонської облорганізації ВО "Батьківщина" вирішило вважати Владислава Мангера виключеним з членів партії.

Як повідомили у прес-службі "Батьківщини" пізно ввечері 9 лютого, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Бюро напередодні. 

"Тим же рішенням Бюро рекомендувало Мангеру залишити посаду голови Херсонської обласної ради", - йдеться у повідомленні. 

 

Раніше Мангер заявив, що призупиняє членство в "Батьківщині" на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

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Нагадаємо, 

  • Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада під час лікування в результаті нападу на неї з сірчаною кислотою
  • У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Гандзюк встановлені. Правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем БПП Андрієм Гордєєвим. 
  • Після цього Владислав Мангер заявив, що припиняє членствоу "Батьківщині" на час розслідування.
  • 4 лютого учасники ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк" пікетували адміністрацію президента України Порошенка та офіс партії "Батьківщина", вимагаючи покарати винних у її вбивстві та вимагаючи виключити з лав партії голову Херсонської облради Володимира Мангера, якого вони вважають причетним до справи.  
  • 9 лютого на Контрактовій площі у Києві правоохоронці затримали групу осіб - учасників руху С14. За повідомленням поліції, молодиків затримали "із зеленкою, газовими балончиками та ножами". 
  • В цей час на Подолі мав відбутися виступ кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Під час її виступу учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" планували провести акцію, а учасники С14 приєднатися до неї. 
  • Затриманих доправили до відділення поліції, звідки згодом випустили, але забрали особисті речі. Активісти С14 вимагали повернути речі, у приміщенні управління поліції сталася штовханина, після чого правоохоронці застосували силу до активістів.
  • У поліції заявили, що за фактом подій розпочато три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК. 
  • За даними глави Нацполіції Сергія Князєва, в результаті сутичок під будівлею управління поліції було затримано 40 осіб.
  • У ГПУ заявили, що до ЄРДР за фактом подій внесено відомості про скоєння правоохоронцями кримінального правопорушення. 
  • Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко  заявила, що інцидент на Подолі - "чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Петра Порошенка". 

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкБатьківщинаакції
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