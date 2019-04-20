Порошенко заявив, що проти легалізації короткоствольної зброї
Президент Петро Порошенко заявив, що виступає проти легалізації короткоствольної зброї в Україні. За його словами, зараз в країні величезна кількість нелегальної зброї, пов'язаної з війною, і це створює велику загрозу для безпеки на вулицях.
Про це він сказав в ефірі Суспільного, передає LIGA.net.
"Як президент і Верховний головнокомандувач Збройних Сил України я підкреслюю, що наявність короткоствольної зброї на руках українців - точно не додасть безпеки", - наголосив Порошенко.
"Твердо переконаний, що зброю з українських вулиць потрібно вилучати. Я проти легалізації короткоствольної зброї. Завтра вони легалізують гранати, завтра вони легалізують автоматичну зброю.
У жодній країні світу зараз, в 21 столітті, це точно не приводило до зменшення рівня злочинності, а все з точністю навпаки. Подивіться на США, Нову Зеландію, подивіться, до чого призводить, навіть якщо люди легітимно отримали зброю, до якої кількості жертв", - додав він.
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Нагадаємо:
- Порошенко під час неофіційних дебатів закликав Зеленського приїхати на у студію "Суспільного".
- На НСК "Олімпійський" Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати.
- Зрештою, шоумен не з'явився на "Суспільне", і весь час, виділений для дебатів, згідно із законом, отримав Порошенко для агітації.
- Чинний президент і кандидат на цю посаду в ефірі "Суспільного" відповідав на запитання, поставлені журналістами, активістами і громадськими діячами в рамках ініціативи "Української правди" і громадського руху "ЧЕСНО" #Єпитання.
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