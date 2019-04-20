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Порошенко заявил, что против легализации короткоствольного оружия

Суббота, 20 апреля 2019, 01:11

Президент Петр Порошенко заявил, что выступает против легализации короткоствольного оружия в Украине. По его словам, сейчас в стране огромное количество нелегального оружия, связанного с войной, и это создает большую угрозу для безопасности на улицах.

Об этом он сказал в эфире Суспільного, передает LIGA.net.

"Как президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины я подчеркиваю, что наличие короткоствольного оружия на руках украинцев - точно не добавит безопасности", - подчеркнул Порошенко.

"Твердо убежден, что оружие из украинских улиц нужно изымать. Я против легализации короткоствольного оружия. Завтра они легализуют гранаты, завтра они легализуют автоматическое оружие.

Ни в одной стране мира сейчас, в 21 веке, это точно не приводило к уменьшению уровня преступности, а все с точностью наоборот. Посмотрите на США, Новую Зеландию, посмотрите, к чему приводит, даже если люди легитимно получили оружие, к какому количеству жертв", - добавил он.

Читайте также онлайн "Украинской правды" с дебатов на стадионе "Олимпийский": Порошенко vs Зеленский. Кто кого?

Напомним:

  • Перед этим Порошенко во время неофициальных дебатов призвалЗеленского приехать в студию "Суспильного".
  • Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты.
  • В итоге, Зеленский не явился на "Суспильне", и все время, выделенное для дебатов, по закону, получил Порошенко для агитации.
  • Действующий президент и кандидат на эту должность в эфире "Суспильного" отвечал на вопросы, заданные журналистами, активистами и общественными деятелями в рамках инициативы "Украинской правды" и общественного движения "ЧЕСТНО" #Єпитання.

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Темы: Порошенкооружие
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