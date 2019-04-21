На Шрі-Ланці нові вибухи, є загиблі
На Шрі-Ланці пролунав ще один вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.
#BREAKING New blast in Sri Lankan capital, two dead: police spokesman pic.twitter.com/TYu4h6hpHL— AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.
Про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію.
Сьомий вибух стався у готелі на півдні Коломбо.
Згодом стало відомо про ще один, восьмий, вибух у неділю на Шрі Ланці - знову в Коломбо.
#BREAKING Eighth blast hits Sri Lankan capital: police pic.twitter.com/xH3LT2hVi3— AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.
Зазначається, що міністр оборони Шрі-Ланки ввів нічну комендантську годину в країні.
Шрі-Ланка також вводить "тимчасову" заборону на соціальні мережі після вибухів.
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