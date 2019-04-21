На Шрі-Ланці нові вибухи, є загиблі

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Неділя, 21 квітня 2019, 12:10
Фото після одного з ранкових вибухів
AASHIK NAZARDEEN/TWITTER

На Шрі-Ланці пролунав ще один вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.

Про це повідомляє AFP з посиланням на поліцію.

Сьомий вибух стався у готелі на півдні Коломбо.

Згодом стало відомо про ще один, восьмий, вибух у неділю на Шрі Ланці - знову в Коломбо. 

Зазначається, що міністр оборони Шрі-Ланки ввів нічну комендантську годину в країні.

Шрі-Ланка також вводить "тимчасову" заборону на соціальні мережі після вибухів.

Нагадаємо:

  • У неділю зранку у церквах і готелях Шрі-Ланки сталося 6 вибухів.
  • За останніми даними, загинуло не менше 156 людей, включаючи 35 іноземців. Крім того, сотні людей постраждали.
  • За попередньою інформацією посольства України в Індії, серед загиблих на Шрі-Ланці в неділю немає громадян України.

Українська правда

Теми: Шрі-Ланка вибух


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