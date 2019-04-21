На Шри-Ланке новые взрывы, есть погибшие
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Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:10
На Шри-Ланке раздался еще один взрыв, в результате которого погибли два человека.
#BREAKING New blast in Sri Lankan capital, two dead: police spokesman pic.twitter.com/TYu4h6hpHL— AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Седьмой взрыв произошел в гостинице на юге Коломбо.
Позже стало известно о еще одном, восьмом, взрыве в воскресенье на Шри-Ланке - снова в Коломбо.
#BREAKING Eighth blast hits Sri Lankan capital: police pic.twitter.com/xH3LT2hVi3— AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.
Отмечается, что министр обороны Шри-Ланки ввел ночной комендантский час в стране.
Напомним:
- В воскресенье утром в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошло, по крайней мере, 6 взрывов.
- По последним данным, погибли не менее 156 человек, включая 35 иностранцев. Кроме того, сотни людей пострадали.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших на Шри-Ланке в воскресенье нет граждан Украины.
Украинская правда
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