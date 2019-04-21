На Шри-Ланке новые взрывы, есть погибшие

На Шри-Ланке раздался еще один взрыв, в результате которого погибли два человека.

#BREAKING New blast in Sri Lankan capital, two dead: police spokesman pic.twitter.com/TYu4h6hpHL — AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Седьмой взрыв произошел в гостинице на юге Коломбо.

Позже стало известно о еще одном, восьмом, взрыве в воскресенье на Шри-Ланке - снова в Коломбо.

По данным полиции, восьмой взрыв осуществил самоубийца, в результате погибли три человека.

#BREAKING Police say eighth Sri Lanka blast was suicide bomb, killed three pic.twitter.com/ArAZ5AINWi — AFP news agency (@AFP) 21 квітня 2019 р.

Отмечается, что министр обороны Шри-Ланки ввел ночной комендантский час в стране.

Шри-Ланка также вводит "временный" запрет на социальные сети после взрывов.

Напомним: