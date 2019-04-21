Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Шри-Ланке новые взрывы, есть погибшие

Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:10
Фото после одного из утренних взрывов
AASHIK NAZARDEEN/TWITTER

На Шри-Ланке раздался еще один взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Седьмой взрыв произошел в гостинице на юге Коломбо.

Позже стало известно о еще одном, восьмом, взрыве в воскресенье на Шри-Ланке - снова в Коломбо.

По данным полиции, восьмой взрыв осуществил самоубийца, в результате погибли три человека.

Отмечается, что министр обороны Шри-Ланки ввел ночной комендантский час в стране.

Шри-Ланка также вводит "временный" запрет на социальные сети после взрывов.

Напомним:

  • В воскресенье утром в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошло, по крайней мере, 6 взрывов. 
  • По последним данным, погибли не менее 156 человек, включая 35 иностранцев. Кроме того, сотни людей пострадали.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших на Шри-Ланке в воскресенье нет граждан Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шри-Ланкавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Шри-Ланка
Отрывали ногти и говорили "money": полиция рассказала детали о плене граждан Шри-Ланки
На Харьковщине спасли 7 граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты – Зеленский
Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: