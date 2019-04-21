На Шри-Ланке новые взрывы, есть погибшие

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:10
Фото после одного из утренних взрывов
AASHIK NAZARDEEN/TWITTER

На Шри-Ланке раздался еще один взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

Седьмой взрыв произошел в гостинице на юге Коломбо.

Позже стало известно о еще одном, восьмом, взрыве в воскресенье на Шри-Ланке - снова в Коломбо.

Отмечается, что министр обороны Шри-Ланки ввел ночной комендантский час в стране.

Напомним:

  • В воскресенье утром в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошло, по крайней мере, 6 взрывов. 
  • По последним данным, погибли не менее 156 человек, включая 35 иностранцев. Кроме того, сотни людей пострадали.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших на Шри-Ланке в воскресенье нет граждан Украины.

Украинская правда



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