У рідному місті Зеленського жінка з’їла частину бюлетеня
На виборчій дільниці у Кривому Розі жінка намагалась з’їсти бюлетень для голосування.
Про це повідомляє у Facebook Інна Іванченко, яка, за даними громадського руху ЧЕСНО, є членкинєю окружної виборчої комісії.
"Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з'їла бюлетень. Шматочок встигли вихопити", – написала Іванченко.
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Нагадаємо:
- Перший тур виборів відбувся 31 травня. Оскільки жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосила про проведення другого туру.
- 21 квітня розпочався другий тур.
- Станом на 10:00 не відкрилася одна виборча дільниця на території Донецької області, підконтрольній уряду – в с. Лебединське Волноваського району.
- Крім того, на кількох виборчих дільницях під час початку голосування не вистачало бюлетенів та скриньок для них.
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