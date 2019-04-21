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У рідному місті Зеленського жінка з’їла частину бюлетеня

Неділя, 21 квітня 2019, 12:38

На виборчій дільниці у Кривому Розі жінка намагалась з’їсти бюлетень для голосування.

Про це повідомляє у Facebook Інна Іванченко, яка, за даними громадського руху ЧЕСНО, є членкинєю окружної виборчої комісії.

"Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з'їла бюлетень. Шматочок встигли вихопити", – написала Іванченко.

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Нагадаємо:

  • Перший тур виборів відбувся 31 травня. Оскільки жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, ЦВК оголосила про проведення другого туру.
  • 21 квітня розпочався другий тур.
  • Станом на 10:00 не відкрилася одна виборча дільниця на території Донецької області, підконтрольній уряду – в с. Лебединське Волноваського району.
  • Крім того, на кількох виборчих дільницях під час початку голосування не вистачало бюлетенів та скриньок для них.

Українська правда
Теми: вибори президента 2019Кривий Ріг
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