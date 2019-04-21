У рідному місті Зеленського жінка з’їла частину бюлетеня

На виборчій дільниці у Кривому Розі жінка намагалась з’їсти бюлетень для голосування.

Про це повідомляє у Facebook Інна Іванченко, яка, за даними громадського руху ЧЕСНО, є членкинєю окружної виборчої комісії.

"Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, з'їла бюлетень. Шматочок встигли вихопити", – написала Іванченко.

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