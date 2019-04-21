В родном городе Зеленского женщина съела часть бюллетеня
Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:38
На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования.
Об этом сообщает в Facebook Инна Иванченко, которая, по данным общественного движения ЧЕТНО, является членом окружной избирательной комиссии.
"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", – написала Иванченко.
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Напомним:
- Первый тур выборов состоялся 31 мая. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявила о проведении второго тура.
- 21 апреля начался второй тур.
- По состоянию на 10:00 не открылся один избирательный участок на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с. Лебединское Волновахского района.
- Кроме того, на нескольких избирательных участках во время начала голосования не хватало бюллетеней и ящиков для них.
Украинская правда