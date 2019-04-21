В родном городе Зеленского женщина съела часть бюллетеня

На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования.

Об этом сообщает в Facebook Инна Иванченко, которая, по данным общественного движения ЧЕТНО, является членом окружной избирательной комиссии.

"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", – написала Иванченко.

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Напомним: