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В родном городе Зеленского женщина съела часть бюллетеня

Воскресенье, 21 апреля 2019, 12:38

На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования.

Об этом сообщает в Facebook Инна Иванченко, которая, по данным общественного движения ЧЕТНО, является членом окружной избирательной комиссии.

"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", – написала Иванченко.

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Напомним:

  • Первый тур выборов состоялся 31 мая. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявила о проведении второго тура.
  • 21 апреля начался второй тур.
  • По состоянию на 10:00 не открылся один избирательный участок на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с. Лебединское Волновахского района.
  • Кроме того, на нескольких избирательных участках во время начала голосования не хватало бюллетеней и ящиков для них.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Кривой Рог
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