У Зеленського хочуть законодавчо визначити, як називати бойовиків

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков виступає за законодавче визначення термінології щодо бойовиків на Донбасі.

Про це він заявив у неділю на брифінгу в штабі Зеленського, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, було б правильно, щоб такі дефініції були визначені на законодавчому рівні. На жаль, коли на сайті чинного глави держави ми бачимо формулювання "повстанці", щонайменше у трьох випадках, то, напевно, це має право на існування, але особисто я вважаю інакше. Я все-таки вважаю, що це бойовики, які воюють за так звані "ЛНР" і "ДНР", - сказав Разумков.

Коментуючи слова Зеленського на дебатах 19 квітня, коли він зачитував питання чинному президенту Петру Порошенко від громадян України, Разумков зазначив: "Ми не займаємося цензуруванням ні журналістів, ні наших співгромадян і того, як вони пишуть питання до кандидатів у президенти. Як було написано ("повстанці ДНР і ЛНР" - ІФ), так і було озвучено".

Нагадаємо: