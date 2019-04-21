У Зеленского хотят законодательно определить, как называть боевиков
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выступает за законодательное определение терминологии относительно боевиков на Донбассе.
Об этом он заявил в воскресенье на брифинге в штабе Зеленского, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, было бы правильно, чтобы такие дефиниции были определены на законодательном уровне. К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировку "повстанцы", по меньшей мере в трех случаях, то, наверное, это имеет право на существование, но лично я считаю иначе. Я все-таки считаю, что это боевики, воюющие за так называемые "ЛНР" и "ДНР", - сказал Разумков.
Комментируя слова Зеленского на дебатах 19 апреля, когда он зачитывал вопрос действующему президенту Петру Порошенко от граждан Украины, Разумков отметил: "Мы не занимаемся цензурой ни журналистов, ни наших сограждан и того, как они пишут вопросы к кандидатам в президенты. Как было написано ("повстанцы ДНР и ЛНР" - ИФ), так и было озвучено".
Напомним:
- Во время неофициальных дебатов на столичном стадионе "Олимпийский" в пятницу Владимир Зеленский поставил Петру Порошенко серию вопросов, среди которых был следующий: правда ли, что в пайках "повстанцев ДНР и ЛНР" есть конфеты "Рошен"?
- При этом Зеленский уточнил, что это вопросы от украинцев, которые они прислали в штаб кандидата по интернету. Порошенко ответил, что это неправда.
- Позже в студии "Суспільного" Порошенко пожаловался, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".
- Однако оказалось, что в 2015 году Порошенко также называл боевиков на Донбассе "rebels", что переводится как "повстанцы". В то же время после того, как пользователи Facebook обратили на это внимание, на сайте президента его слова о "повстанцах" были исправлены на "боевиков".
- В воскресенье Зеленский прокомментировал свой вопрос о "повстанцах" так: "Это имеется в виду "бунтари", ребята. Это так было написано на сайте у президента. "Бунтари", которые против Украины".
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