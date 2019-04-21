У Зеленского хотят законодательно определить, как называть боевиков

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выступает за законодательное определение терминологии относительно боевиков на Донбассе.

Об этом он заявил в воскресенье на брифинге в штабе Зеленского, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, было бы правильно, чтобы такие дефиниции были определены на законодательном уровне. К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировку "повстанцы", по меньшей мере в трех случаях, то, наверное, это имеет право на существование, но лично я считаю иначе. Я все-таки считаю, что это боевики, воюющие за так называемые "ЛНР" и "ДНР", - сказал Разумков.

Комментируя слова Зеленского на дебатах 19 апреля, когда он зачитывал вопрос действующему президенту Петру Порошенко от граждан Украины, Разумков отметил: "Мы не занимаемся цензурой ни журналистов, ни наших сограждан и того, как они пишут вопросы к кандидатам в президенты. Как было написано ("повстанцы ДНР и ЛНР" - ИФ), так и было озвучено".

Напомним: