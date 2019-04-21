Зеленський не виключає, що проситиме допомоги у Порошенка

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не виключає, що може звернутися до Петра Порошенка по допомогу.

Про це він сказав на брифінгу у своєму штабі у КВЦ "Парковий".

"У мене немає ніяких відносин (з Порошенком, – ред.), я сказав що Порошенко запропонував мені свою допомогу, якщо вона мені знадобиться, обов’язково я йому подзвоню. Чому ні?", - сказав Зеленський.

На запитання про те, ким би він міг назначити Порошенка, Зеленський сказав:

"Мені здається, що людина, у якої такий високий статус президента України, мені здається, що та допомога, яку він мені запропонував, – він сказав, що я завжди готовий помогти порадою, – мені задається, це серйозна допомога, і я готовий дійсно звернутися до Петра Олексійовича, коли мені знадобиться допомога, чому ні?".

"Ви хочете, щоб я його кимось назначив? Тоді я звернусь обов’язково до суспільства, якщо мені суспільство мені скаже, що воно хоче бачити Порошенка на тій чи іншій посаді, то може бути, я не знаю. Але мені здається, що це не сьогоднішнє рішення кадрове. Давайте спробуємо новими силами щось зробити. Спробуємо. Дуже хочеться", - підсумував Зеленський.

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