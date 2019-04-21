Зеленский не исключает, что будет просить помощи у Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не исключает, что может обратиться к Петру Порошенко за помощью.

Об этом он сказал на брифинге в своем штабе в КВЦ "Парковый".

"У меня нет никаких отношений (с Порошенко, – ред.), я сказал, что Порошенко предложил мне свою помощь, если она мне понадобится, обязательно я ему позвоню. Почему нет?", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, кем бы он мог назначить Порошенко, Зеленский сказал:

"Мне кажется, что человек, у которого такой высокий статус президента Украины, мне кажется, что та помощь, которую он мне предложил – он сказал, что я всегда готов помочь советом, – мне кажется, это серьезная помощь, и я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь, почему нет?".

"Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь обязательно к обществу, если мне общество мне скажет, что оно хочет видеть Порошенко на той или иной должности, то может быть, я не знаю. Но мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Давайте попробуем новыми силами что-то сделать. Попробуем. Очень хочется", - подытожил Зеленский.

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Напомним: