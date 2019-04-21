Ці вибори не об'єднали Україну – соціолог

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Неділя, 21 квітня 2019, 22:22

Директор Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що висока підтримка кандидата Владимира Зеленского на виборах не свідчить про єднання країни.  

Про це вона сказала в ефірі "Громадського".

"Я би сказала, що ні. Бо коли ми дивилися принаймні після першого туру склад виборців Зеленського – вони діляться. Вони діляться так, як ділиться країна. Насправді – це ілюзія об'єднання, це власне наслідок невизначеності. Кожен взагалі в Зеленського вкладає свої мрії, свої побажання", - сказала Бекешкіна.

Вона відзначила, що наразі серед виборців Зеленського 37% за членство в НАТО, 33% – за нейтральний статус і 6% за військовий союз з Росією.

"Тому я би не сказала, що це об'єднання стабільне і надійне. Хочу продовжити, що об’єднало країну оце "так далі жити не можна". Оце бажання – це певний вирок політичній системі, політичній еліті. Об’єднало, так би мовити, заперечення існуючого. А що стосується позитивної майбутньої програми, то тут скоріше Україна лишилась роз’єднаною", - сказала соціолог.

Вона також відзначила, що у другому турі люди значною мірою голосували проти Порошенка, а не за Зеленського.

"Кожен вкладає свій зміст у те, що він хоче. Але вже перші кроки (Зеленського в політиці – ред.) будуть ділити електорат", - підсумувала Бекешкіна.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73.2% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.3%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готовідопомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володлимира Зеленського з перемогою на виборах.

Ірина Балачук, УП

Теми: вибори президента 2019 соціологія


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