Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эти выборы не объединили Украину – социолог

Воскресенье, 21 апреля 2019, 22:22

Директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина считает, что высокая поддержка кандидата Владимира Зеленского на выборах не свидетельствует о единении страны.

Об этом она сказала в эфире "Громадського".

"Я бы сказала, что нет. Потому что когда мы смотрели, по крайней мере, после первого тура состав избирателей Зеленского – они делятся. Они делятся так, как делится страна. На самом деле – это иллюзия объединения, это собственно следствие неопределенности. Каждый вообще в Зеленского вкладывает свои мечты, свои пожелания", - сказала Бекешкина.

Она отметила, что сейчас среди избирателей Зеленского 37% за членство в НАТО, 33% – за нейтральный статус и 6% за военный союз с Россией.

"Поэтому я бы не сказала, что это объединение стабильное и надежное. Хочу продолжить, что объединило страну это" так дальше жить нельзя ". Это желание – это определенный приговор политической системе, политической элите. Объединило, так сказать, отрицание существующего. А что касается положительной будущей программы, то тут скорее Украина осталась разобщенной", - сказала социолог.

Она также отметила, что во втором туре люди в значительной степени голосовали против Порошенко, а не за Зеленского.

"Каждый вкладывает свой смысл в то, что он хочет. Но уже первые шаги (Зеленского в политике – ред.) будут делить электорат", - подытожила Бекешкина.

Читайте также: Хроника выборов президента 2019, второй тур

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Темы: выборы президента 2019социология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: