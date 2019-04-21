Эти выборы не объединили Украину – социолог

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 22:22

Директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина считает, что высокая поддержка кандидата Владимира Зеленского на выборах не свидетельствует о единении страны.

Об этом она сказала в эфире "Громадського".

"Я бы сказала, что нет. Потому что когда мы смотрели, по крайней мере, после первого тура состав избирателей Зеленского – они делятся. Они делятся так, как делится страна. На самом деле – это иллюзия объединения, это собственно следствие неопределенности. Каждый вообще в Зеленского вкладывает свои мечты, свои пожелания", - сказала Бекешкина.

Она отметила, что сейчас среди избирателей Зеленского 37% за членство в НАТО, 33% – за нейтральный статус и 6% за военный союз с Россией.

"Поэтому я бы не сказала, что это объединение стабильное и надежное. Хочу продолжить, что объединило страну это" так дальше жить нельзя ". Это желание – это определенный приговор политической системе, политической элите. Объединило, так сказать, отрицание существующего. А что касается положительной будущей программы, то тут скорее Украина осталась разобщенной", - сказала социолог.

Она также отметила, что во втором туре люди в значительной степени голосовали против Порошенко, а не за Зеленского.

"Каждый вкладывает свой смысл в то, что он хочет. Но уже первые шаги (Зеленского в политике – ред.) будут делить электорат", - подытожила Бекешкина.

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Темы: выборы президента 2019 социология


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