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ЦВК підрахувала 5% протоколів

Неділя, 21 квітня 2019, 23:07
ЦВК підрахувала 5% протоколів
Ельдар Сарахман, УП

Центральна виборча комісія опрацювала 5,17% електронних протоколів із результатами другого туру виборів президента України.

Відповідно до них, шоумен Володимир Зеленський набирає 71,97% голосів виборів, а чинний глава держави Петро Порошенко – 25,72%.

Підраховано 5,17% протоколів
Підраховано 5,17% протоколів

Станом на 23-тю годину, вже 2,3% бюлетенів визнано недійсними.

Порошенко поки що має перевагу у двох областях на заході України та за кордоном.

 
Результати другого туру в регіонах (початок підрахунку)
УП на підставі даних ЦВК

Результати Національного екзит-полу показали таку підтримку кандидатів: 73% за Зеленського, 25,5% – за Порошенка.

За даними екзит-полу ТСН, Зеленський набрав 72,7% голосів виборців, а Порошенко – 27,3% голосів. Екзит-пол каналу "112 Україна" показав такий результат: Зеленський – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосів виборців.

Явка на повторному голосуванні 21 квітня склала 62,8%.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЦВКЗеленськийПорошенко
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