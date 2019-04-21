ЦИК подсчитала 5% протоколов

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 23:07
Эльдар Сарахман, УП

Центральная избирательная комиссия обработала 5,17% электронных протоколов с результатами второго тура выборов президента Украины.

Согласно им, шоумен Владимир Зеленский набирает 71,97% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко – 25,72%.

Подсчитано 5,17% протоколоів
Подсчитано 5,17% протоколоів

По состоянию на 23-ю час, уже 2,3% бюллетеней признаны недействительными.

Порошенко пока имеет преимущество в двух областях на западе Украины и за рубежом.

Результаты второго тура в регионах (начало подсчета)
Результаты второго тура в регионах (начало подсчета)
УП на основании данных ЦИК

Результаты Национального экзит-пола показали такую поддержку кандидатов: 73% за Зеленского, 25,5% – за Порошенко.

По данным экзит-пола ТСН, Зеленский набрал 72,7% голосов избирателей, а Порошенко – 27,3% голосов. Экзит-пол канала "112 Украина" показал следующий результат: Зеленский – 73,7%, Порошенко – 26,3% голосов избирателей.

Явка на повторном голосовании 21 апреля составила 62,8%.

Алена Рощенко, УП

Темы: выборы президента 2019 ЦИК Зеленский Порошенко


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