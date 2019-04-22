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Залишилось 4% протоколів: підтримка Порошенка нижча за дані екзит-полу

Понеділок, 22 квітня 2019, 11:01
Залишилось 4% протоколів: підтримка Порошенка нижча за дані екзит-полу

За результатами опрацювання 96,16% протоколів, Володимира Зеленського підтримали 73,14% виборців, Петра Порошенка – 24,53%.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Порошенко має навіть нижчу підтримку, ніж прогнозували екзит-поли.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПорошенкоЦВКвибори президента 2019
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