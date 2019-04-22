Залишилось 4% протоколів: підтримка Порошенка нижча за дані екзит-полу

За результатами опрацювання 96,16% протоколів, Володимира Зеленського підтримали 73,14% виборців, Петра Порошенка – 24,53%.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Порошенко має навіть нижчу підтримку, ніж прогнозували екзит-поли.

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