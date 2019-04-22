Залишилось 4% протоколів: підтримка Порошенка нижча за дані екзит-полу
За результатами опрацювання 96,16% протоколів, Володимира Зеленського підтримали 73,14% виборців, Петра Порошенка – 24,53%.
Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.
Таким чином, Порошенко має навіть нижчу підтримку, ніж прогнозували екзит-поли.
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Нагадаємо:
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
- Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
- Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.