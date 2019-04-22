Осталось 4% протоколов: поддержка Порошенко ниже за данные экзит-пола

По результатам обработки 96,16% протоколов, Владимира Зеленского поддержали 73,14% избирателей, Петра Порошенко – 24,53%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, Порошенко получил более низкую поддержку, чем прогнозировали экзит-полы.

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Напомним: