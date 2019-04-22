Осталось 4% протоколов: поддержка Порошенко ниже за данные экзит-пола
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Понедельник, 22 апреля 2019, 11:01
По результатам обработки 96,16% протоколов, Владимира Зеленского поддержали 73,14% избирателей, Петра Порошенко – 24,53%.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
Таким образом, Порошенко получил более низкую поддержку, чем прогнозировали экзит-полы.
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Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
- Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
- Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.
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