Осталось 4% протоколов: поддержка Порошенко ниже за данные экзит-пола

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Понедельник, 22 апреля 2019, 11:01

По результатам обработки 96,16% протоколов, Владимира Зеленского поддержали 73,14% избирателей, Петра Порошенко – 24,53%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, Порошенко получил более низкую поддержку, чем прогнозировали экзит-полы.

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.3%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Украинская правда

Темы: Зеленский Порошенко ЦИК выборы президента 2019
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