Клімкін пообіцяв Зеленському зробити все, щоб той не хвилювався

Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю українців із демократичним вибором, а Володимира Зеленського – з перемогою. Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися", - написав він.

"Усі питають, що робитиму далі. Маю багато планів – і політичних, і особистих. Але про це потім. Навіть відеозвернення запишу, щоб бути в тренді", - додав Клімкін.

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