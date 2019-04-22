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Клімкін пообіцяв Зеленському зробити все, щоб той не хвилювався

Понеділок, 22 квітня 2019, 12:36

Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю українців із демократичним вибором, а Володимира Зеленського – з перемогою. Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися", - написав він.

"Усі питають, що робитиму далі. Маю багато планів – і політичних, і особистих. Але про це потім. Навіть відеозвернення запишу, щоб бути в тренді", - додав Клімкін.  

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу,за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Українська правда
Теми: КлімкінЗеленськийвибори президента 2019
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