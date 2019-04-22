Клімкін пообіцяв Зеленському зробити все, щоб той не хвилювався
Понеділок, 22 квітня 2019, 12:36
Міністр закордонних справ Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського із перемогою на виборах президента.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Вітаю українців із демократичним вибором, а Володимира Зеленського – з перемогою. Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися", - написав він.
"Усі питають, що робитиму далі. Маю багато планів – і політичних, і особистих. Але про це потім. Навіть відеозвернення запишу, щоб бути в тренді", - додав Клімкін.
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Нагадаємо:
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з даними екзит-полу,за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
- Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.
- Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
Українська правда