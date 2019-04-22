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Климкин пообещал Зеленскому сделать все, чтобы он не волновался

Понедельник, 22 апреля 2019, 12:36

Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского – с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал он.

"Все спрашивают, что буду делать дальше. Есть много планов – и политических, и личных. Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде", - добавил Климкин.

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Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравилсвоего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Украинская правда
Темы: КлимкинЗеленскийвыборы президента 2019
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