Климкин пообещал Зеленскому сделать все, чтобы он не волновался

Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского – с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал он.

"Все спрашивают, что буду делать дальше. Есть много планов – и политических, и личных. Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде", - добавил Климкин.

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Напомним: